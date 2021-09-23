العين يحل ضيفاً ثقيلاً على العروبة

المصدر: سيد مصطفى ■ الفجيرة

يحل العين ضيفاً ثقيلاً على العروبة، الساعة 6:45 مساء اليوم، ضمن الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين. ويدخل العين المواجهة لمواصلة الانتصارات بعد أن نجح في حصد العلامة الكاملة خلال مبارياته الأربع الماضية، وتصدر ترتيب الدوري.

ويأمل العين من «الجولة الخامسة» في مواصلة التربع على القمة وبالعلامة الكاملة، كونه لم يعرف طعم الخسارة في هذه الجولة منذ انطلق الاحتراف في 2008-2009، إذ فاز في ثماني مواجهات وتعادل في أربع. ويسعى العين لكسر رقم قياسي له بعدم الهزيمة في خمس مباريات على التوالي، حيث كان أعلى معدل في 2009 - 2010 حين فاز في أربع وتعادل في واحدة. وأمام الفرق الصاعدة، فاز العين في 42 مباراة وخسر سبعاً، وتعادل في ثلاث.

ويظل رهان العين الهجومي على التوغولي لابا كودجو هداف المسابقة بستة أهداف من أصل 10 للعين. ولا يبدو العروبة صيداً سهلاً، فمستوى الفريق تحت قيادة مدربه التونسي الجبيلي في تطور واضح.

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