إسماعيل مطر يشارك في دورة مدربين

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

انطلقت في مقر اتحاد الإمارات لكرة القدم بدبي محاور الدورة التدريبية لنيل الرخصة الآسيوية (AFC B Diploma) التي يُنظمها اتحاد الكرة بالتعاون مع نظيره الآسيوي حتى التاسع من أكتوبر المقبل، بمشاركة 24 مدرباً من الأندية المحترفة والدرجة الأولى. ومن نجوم الكرة السابقين المشاركين، محمد عمر ونواف مبارك ومحمد قاسم وعبدالله سهيل وإسماعيل أحمد، إلى جانب النجم الحالي إسماعيل مطر.

وأكد مدير الإدارة الفنية ودعم المنتخبات راشد عامر، أن الدورة تتضمن تبادل واكتساب معلومات فنية وتدريبية كثيرة، ويظل اطلاع المدرب على مستجدات التدريب في كرة القدم بصفة دورية العامل الأساسي في تطوير خبراته، واصفاً الدورة الحالية بالاستثنائية، كونها تضم مجموعة مميزة من اللاعبين الدوليين السابقين والحاليين.

ويشمل برنامج الدورة التي يُقدم محاورها المحاضران الوطنيان عبدالمجيد النمر، وخالد الحوسني، محاضرات عملية في ملعب ذياب عوانة بمقر الاتحاد بدبي، فيما تعقد المحاضرات النظرية في فندق جراند ميركيور بدبي.

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