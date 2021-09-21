فعاليات رياضية احتفالاً بعودة بطولة الشارقة ماسترز للشطرنج

المصدر: سيد مصطفى ■ دبي

كشف المدير التنفيذي لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج، رجائي السوسي، النقاب عن أن ناديه قرر إقامة فعاليات وأحداث رياضية شطرنجية على هامش النسخة الرابعة من بطولة الشارقة ماسترز الدولية الرابعة للشطرنج التي ينظمها النادي، برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتستمر منافساتها حتى 26 سبتمبر الجاري، بمشاركة 60 لاعباً ولاعبة يمثلون 30 دولة، يتنافسون على جوائز مالية قدرها 60 ألف دولار، استغلالاً لوجود عدد أبطال العالم في اللعبة وشخصيات دولية لمتابعة مباريات البطولة.

وقال السوسي في تصريحات صحافية: «قررنا إقامة بطولة يُطلق عليها (التحدي) يُشارك فيها 20 لاعباً دولياً من المواطنين والأجانب وتم تقسيمهم إلى مجموعتين لزيادة الاحتكاك والخبرة للاعبين المواطنين، والارتقاء بتصنيفهم العالمي، كما تقام جلسات فنية يوميّة لنقل وتحليل المباريات للجمهور ومتابعي البطولة بإشراف الأستاذ الدولي الكبير اليوناني بابايوانو ايوانيس والأستاذة الدولية الكبيرة السلوفينية ايفا ريكوفا».

وأضاف أن «بطولة الشارقة ماسترز للشطرنج أعادت الحياة الشطرنجية إلى الرقعة العالمية بعد التوقف القسري الذي شهدته الحركة الرياضية خلال العامين الماضيين، بسبب جائحة كوفيد-19، ما جعل هناك شغفاً كبيراً من أبطال العالم ومسؤولي الاتحادات الدولية والقارية لمتابعة وحضور البطولة».

وكان الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن، قد نجح في العودة لسكة الانتصارات بعد تعادله في الجولة الماضية، إذ فاز في الجولة الثالثة، على الأستاذ الدولي الكبير الأميركي موكي هانز في مباراة تسيدها سالم من بدايتها، وحقق لاعب المنتخب الوطني ونادي دبي للشطرنج والثقافة الأستاذ الدولي سعيد إسحاق فوزاً صعباً على المخضرم الأوكراني الأستاذ الدولي الكبير فيتالي بيرناديسكي.

ويتصدر الترتيب العام للبطولة كل من الأستاذ الدولي الكبير الهندي نارا يانان والأستاذ الدولي الكبير الإيراني أمين طبطبائي برصيد ثلاث نقاط لكل منهما، فيما يأتي في المركز الثاني ستة لاعبين برصيد 2.5 نقطة لكل منهم يتقدمهم الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن.

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