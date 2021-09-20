ثنائية لخيول «غودولفين» في سباقات «جروب 1» الأميركية والكندية

المصدر: جوني جبور ■ دبي

سطر ثنائي «غودولفين» المهر «يبير» والجواد «والتون ستريت»، بإشراف المدرب شارلي آبلبي، فجر أمس، انتصارين باهرين في سباقات الفئة الأولى «جروب 1» الأميركية والكندية، بعد أن توج «يبير» بطلاً لسباق «جوكي كلوب داربي» الذي جرى لمسافة 2400 متر على مضمار «بيلمونت بارك» الأميركي، قبل أن يكمل «والتون ستريت» الثنائية، بانتزاعه لقب «كنيديان إنترناشونال» الذي جرى على مضمار «وودباين» الكندي.

وأضاف «يبير» بلقب «جوكي كلوب داربي» انتصاره الثاني على التوالي على مسافة الميل ونصف الميل «2400 متر» عقب فوزه أغسطس الماضي في سباق «غريت فولتجر ستيكس» الذي جرى على مضمار «يورك» البريطاني، فيما حقق «والتون ستريت» بلقب «كينيديان إنترناشيونال» الذي جرى على مسافة 2400 متر، الانتصار الأول له في سباقات «جروب 1» الأعلى تصنيفاً عالمياً.

ونجح «يبير» بقيادة الفارس جيمي سبنسر، في تعويض الانطلاقة المتأخرة، واللحاق تدريجياً بوكب الصدارة، قبل أن يندفع بقوة في الـ300 متر الأخيرة، ليتجاوز منافسيه السبعة، وقطع خط النهاية بالمركز الأول، بزمن بلغ دقيقتين و26 ثانية و23 جزءاً من الثانية، متفوقاً بفارق الطولين ونصف الطول عن أقرب منافسيه، المهر البريطاني «سولجير رايزينغ» المملوك لـ«إسطبلات مادكيت» بإشراف المدرب كريستوف كليمان، الذي قاده الفارس أراد أرتيز لإنهاء السباق في المركز الثاني، وذهب المركز الثالث للمهر الأميركي «سليكد باك» المملوك لـ«إسطبلات جيري ماركس» وإشراف المدرب الخبير براد كوكس، وقيادة الفارس لويس سايز.

وفي سيناريو مغاير، نجح الفارس فرانكي ديتوري في الحفاظ على قدرات الجواد «والتون ستريت» خلال المراحل الأولى من سباق مضمار «دووباين»، والبقاء قريباً من مراكز الصدارة، قبل إطلاق العنان للجواد عند المنعطف الأخير، والانقضاض نحو المقدمة، وقطع خط النهاية بالمركز الأول بزمن بلغ دقيقتين و29 ثانية وسبعة أجزاء من الثانية، بفارق كبير بلغ ستة أطوال عن أقرب ملاحقيه، الجواد «ديزرت إنكاونتر» لمالكه عبدالله المنصوري، وإشراف المدرب ديفيد سمكوك، الذي قادته الفارسة إيما ويلسون للمركز الثاني، وحل ثالثاً الجواد «بريمو تاتش» بشعار «كيرك سيزلاند» بإشراف المدرب هارولد لادوسور، وقيادة الفارس دايسوكي فوكوموتو.

وعلّق الفارس جيمي سبنسر على انتصار «يبير» بقوله في تصريحات صحافية: «لا يحبذ (يبير) وجود شخص معه في البوابة، وكان متوتراً بعض الشيء عند فتح البوابة، وكنت قلقاً في المراحل الأولى من السباق، إلا أنه حصان سريع الاستجابة، خصوصاً أنني تفاجأت بما فعله قبل الوصول إلى المراحل الأخيرة من السباق، والاندفاع القوي عند الخط المستقيم والانقضاض على الصدارة والفوز بالسباق».

بدوره، علق أليكس ماريام من «غودولفين» على أداء «والتون ستريت»، بقوله في تصريحات صحافية: «أعتقد أن السباق جاء بصورة مثالية، وكنا نظن أن أحد المشاركين سيتقدم إلى الصدارة، وأن يتخذ (والتون ستريت) الموضع المناسب، خصوصاً أن الفارس فرانكي ديتوري منح الجواد الاندفاع المطلوب عند الوصول إلى المنعطف الأخير، والتقدم بسرعة أكبر نحو الصدارة».

وأضاف: «أظهر (والتون ستريت) قدراته التحملية بشكل رائع وتحقيق الأداء المطلوب، ونحن نشعر بارتياح لتحقيق الفوز الأول له في سباقات الفئة الأولى».

نجح «يبير» في تعويض الانطلاقة المتأخرة، وقطع خط النهاية بزمن بلغ دقيقتين و26 ثانية و23 جزءاً من الثانية.

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