نتائج مباريات الجولة الرابعة من دوي أدنوك لكرة القدم

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

اختتمت مساء اليوم السبت مباريات الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، وفيما يلي نتائج المباريات.

السبت 18 سبتمبر:

شباب الأهلي 4 - الشارقة 3

الوصل 1 - الوحدة 1

الجمعة 17 سبتمبر

العين 4 - اتحاد كلباء 1

الجزيرة 3 - الامارات 2

عجمان 1 - العروبة 1

الخميس 16 سبتمبر

النصر 3 - خورفكان 0

الظفرة 1 - بني ياس

ويتصدر فريق العين المسابقة برصيد 12 نقطة جمعهم من الفوز في مبارياته الأربع، ويحل في المركزين الثاني والثالث كل من الجزيرة وشباب الأهلي برصيد 10 نقاط لكل منهما، ويأتي الشارقة في المركز الرابع بتسع نقاط.

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