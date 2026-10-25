رئيس الوزراء الأردني: أجهزة الدولة كافة تعمل للقبض على منفذي هجوم كنيسة الكرك

أكد رئيس الوزراء الأردني، جعفر حسان، أن أجهزة الدولة كافة تعمل من أجل القبض على منفذي هجوم إطلاق النار على كنيسة بالكرك.

وقال حسان، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأحد: "معركتنا ليست أمنية بل مع التطرف والفكر التكفيري ولا بد من تكثيف جهود اجتثاثه من جذوره"، مشيراً إلى أن الشعوب والأوطان تنهار عندما تنتشر الفتنة والعصبية والتطرف في مجتمعاتها.

وكان الأردن قد أعلن، الجمعة، أن مسلحين قاموا بإطلاق النار على جنازة داخل إحدى الكنائس في محافظة الكرك (جنوب الأردن)، ما أسفر عن وقوع ضحايا وإصابات.