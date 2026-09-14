بعد تجديده بالكامل.. منزل طفولة ترامب في نيويورك يُباع بنحو مليوني دولار

بيع منزل طفولة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مدينة نيويورك الأميركية مقابل 1.93 مليون دولار، عقب خضوعه لأعمال تجديد بلغت تكلفتها نحو 500 ألف دولار، بعدما ظل مهجوراً لسنوات وتعرض لأضرار ناجمة عن المياه والعفن.

ويقع المنزل المبني على طراز «تيودور»، في حي جامايكا إستيتس بمنطقة كوينز، وعاش فيه ترامب حتى سن الرابعة، قبل أن تنتقل عائلته إلى منزل أكبر في المنطقة نفسها.

وشيّد المنزل والد ترامب، المطور العقاري فريد ترامب عام 1940، فيما تم الكشف عن سعر البيع بعد دخول مشترٍ لم تُعلن هويته في عقد لشراء العقار خلال يوليو 2026.

وكان البائع تومي لين قد اشترى المنزل، الذي يضم خمس غرف نوم وثلاثة حمامات العام الماضي مقابل 835 ألف دولار، قبل أن يعمل على ترميمه وإعادة تأهيله.

وعانى العقار قبل ذلك سنوات من الإهمال، إذ تسببت ماسورة مياه متضررة بأضرار داخل المنزل، كما انتشر العفن على أجزاء من السقف، وعُثر على قطط ضالة في العقار.

وقال لين في تصريحات سابقة لصحيفة «وول ستريت جورنال»، إن المنزل كان قد وصل إلى حالة سيئة للغاية، ولم تكن تتوافر فيه المياه أو الكهرباء، مؤكداً أنه «لم يكن صالحاً للسكن».

وبعد أعمال التجديد، قفزت قيمة المنزل بصورة كبيرة مقارنة بسعر شرائه السابق، ليباع أخيراً مقابل نحو 1.93 مليون دولار.