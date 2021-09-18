الجزيرة يتخلص من مصيدة «الصقور» بالخبرة

المصدر: أحمد طارق ■ دبي

واصل الجزيرة انتصاراته بتغلبه على فريق الإمارات بثلاثة أهداف مقابل هدفين، أمس، على استاد محمد بن زايد في أبوظبي بالجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين، ليرفع «فخر أبوظبي» رصيده إلى 10 نقاط، بينما استمر «الصقور» من دون رصيد من النقاط في المركز الـ14 للائحة الترتيب.

وقدم فريق الإمارات مباراة قوية، وكاد أن يحقق مفاجأة كبيرة بالتعادل مع الجزيرة، ولكن خبرة لاعبي «فخر أبوظبي» أسهمت في فوز الفريق وتحقيقه الانتصار الثالث له في الدوري.

باغت المدرب المغربي طارق السكتيوي فريق الجزيرة بطريقة اللعب التي انتهجها «الصقور» في بداية المباراة، إذ سيطر الفريق الضيف على وسط الملعب ومجريات اللعب، وكاد العاجي جوزيف كنادو أن يحرز الهدف الأول من تسديدة جميلة ارتطمت بالعارضة (4).

في المقابل، دخل الجزيرة أجواء اللقاء بعد مرور 10 دقائق عندما تحرك الجنوب إفريقي ثولاني سيريرو وعبدالله رمضان في وسط الملعب، وأهدر المالي عمر تراوري فرصة محققة عندما انفرد بالمرمى وسدد كرة قوية ارتدت من القائم (11)، وأتبعها علي مبخوت بفرصة خطرة من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها ببراعة حارس الإمارات علي صقر (16).

وفي الدقيقة 31 أهدر علي مبخوت فرصة سهلة عندما تلقى تمريرة جميلة من خلفان مبارك، وانفرد مبخوت بالمرمى ولكنه سدد الكرة فوق العارضة، قبل أن يحرز عمر تراوري الهدف الأول في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، بعدما تلقى تمريرة رائعة من مبخوت وقابلها تراوري بتسديدة قوية في المرمى.

وحافظ الجزيرة على أفضليته في الشوط الثاني، وأهدر خلفان مبارك والبرازيلي جواو فيكتور فرصتين لإضافة الهدف الثاني، بينما أجرى المدرب الهولندي مارسيل كايزر تبديلين بنزول كل من المالي عبدالله ديابي والمغربي محمد ربيع بدلاً من محمد العطاس وعمر تراوري (57).

وتألق حارس مرمى الإمارات علي صقر في التصدي لفرصة محققة من علي مبخوت (67)، قبل أن يتمكن الأخير من إحراز أول هدف له في الموسم بإضافته الهدف الثاني لـ«فخر أبوظبي» من كرة تسلّمها داخل منطقة الجزاء وسددها قوية في المرمى (72).

وارتفعت الإثارة في آخر 15 دقيقة من اللقاء، بعدما أحرز الإمارات الهدف الأول عن طريق جوزيف كنادو (79)، قبل أن يحرز البرازيلي برونو دي أوليفيرا الهدف الثالث للجزيرة (81)، ورد البرازيلي ليثري سيلفا بإحراز الهدف الثاني للإمارات (86)، لتنتهي المباراة بفوز الجزيرة.

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