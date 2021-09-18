منتخب الدراجات يتوج بلقب طواف صلالة

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■ دبي

توج منتخب الإمارات للدراجات بطواف صلالة الأول لدول مجلس التعاون الخليجي، الذي أقيم على مدار أربعة أيام، بمشاركة 89 دراجاً من أربعة منتخبات، هي الإمارات والسعودية وقطر والبحرين، إضافة إلى 10 فرق وأندية من عمان. وفازت الإمارات بالترتيب العام للفرق والمنتخبات في الطواف، بعد التألق في مراحله الأربع.

ونجح دراج المنتخب الوطني خالد معيوف، من التتويج بلقب المرحلة الأخيرة من الطواف، كما فاز بالقميص الأخضر للنقاط بعد انتهاء المرحلة الرابعة والأخيرة. وعلى مستوى الترتيب العام نجح دراج منتخبنا الوطني جابر المنصوري، بالفوز بلقب الطواف وقميص الصدارة، عقب تصدره الترتيب العام بالزمن والنقاط أيضاً.

وأكد مدرب المنتخب الوطني عبدالله سويدان، لـ«الإمارات اليوم»، أن دراجي المنتخب ظهروا بشكل رائع في السباق بعد فترة إعداد جادة، كان الهدف منها هو الإعداد للبطولات القادمة، ومنها أولى الخطوات بطواف صلالة الأول لدول مجلس التعاون الخليجي، وأظهر الدراجون القدرة على التعامل مع كل الظروف والعوامل، وهو ما نتج عنه التتويج بلقب الطواف.

أحرز خالد معيوف لقب المرحلة الأخيرة، بينما تصدر الترتيب العام وفاز بقميص الصدارة جابر المنصوري.

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