عجمان والعروبة.. صراع على الفوز بأول مواجهة

المصدر: سيد مصطفى ■ عجمان

ستكون المواجهة التي ستجمع عجمان، مع الوافد الجديد على دوري أدنوك للمحترفين، العروبة، هي الأولى في تاريخ مواجهات الفريقين بالمسابقة، وذلك عندما يلتقيان الساعة الـ18:45 مساء اليوم في افتتاح المرحلة الرابعة.

وسبق للفريقين أن التقيا مرات عدة على صعيد دوري الهواة، وكانت الغلبة في أغلبها لمصلحة عجمان. وتأتي مواجهة الليلة في ظل طموح مشترك بتحقيق الفوز والحصول على النقاط الثلاث، سعياً للوجود في منطقة آمنة.

وحقق الفريقان التعادل في الجولة الماضية، إذ تعادل عجمان مع كلباء، والعروبة مع شباب الأهلي بالنتيجة نفسها 1-1. ويأمل عجمان أن يواصل مسيرته الناجحة التي بدأها مع مدربه الصربي غوران، والذي نجح في الفوز على النصر بثلاثية نظيفة، وخسر من شباب الأهلي بهدف، قبل أن يتعادل مع كلباء إيجابياً. ويعول مدرب عجمان، الكثير على الرباعي المحترف والمقيمين، مينا وأبوبكر تراولي وليندرو، وفراس بالعربي، لمواصلة العروض القوية، وتحقيق الفوز. في المقابل، يريد العروبة استثمار التعادل المثير مع شباب الأهلي، ويراهن على تحسن أداء لاعبيه خاصة الأجانب.

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