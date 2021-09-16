مفاجآت في التصنيف الدولي الجديد للمنتخبات العربية.. "تراجع بالجملة"

المصدر: متابعات - محمد الحتو

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على موقعه الرسمي، اليوم الخميس، تصنيف المنتخبات الوطنية لشهر سبتمبر، وشهد تربع المنتخب التونسي على الصدارة العربية ووقوعه في الترتيب 25 عالمياً، يليه الجزائري ثانياً عربياً والـ 30 عالمياً، ثم المغربي (33 عالمياً، والثالث عربياً).

ومن أبرز المفاجآت والملاحظات على التصنيف الجديد، تراجع منتخب مصر مركزين ليصبح ترتيبه الجديد (48 عالمياً، الخامس عربياً)، وتقدم المنتخب السعودي خمس مراكز (56 عالمياً، السادس عربياً)، أما المنتخب الإماراتي فقد تراجع مركزاً واحداً عالمياً ليصبح تصنيفه (69 عالمياً، السابع عربياً)، وتراجع المنتخب السوري مركزاً واحداً أيضاً (81 عالمياً، العاشر عربياً)، والعراقي تراجع مركزين ليصبح (72 عالمياً، الثامن عربياً).

ترتيب أبرز المنتخبات العربية:

1- تونس (25 عالمياً)

2- الجزائر (30)

3- المغرب (33)

4- قطر (43)

5- مصر (48)

6- السعودية (56)

7- الإمارات (69)

8- العراق (72)

9- عمان (78)

10- سوريا (81)

11- البحرين 91

12- الأردن (93)

13- لبنان (97)

14- فلطسين (99)

15- موريتانيا (104)

16- ليبيا (110).

17- السودان (127)

18- اليمن (152)

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