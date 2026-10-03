8 جامعات إماراتية ضمن أفضل 500 جامعة عالمياً في «تايمز 2027»

حافظت الجامعات الإماراتية على حضورها المتقدم في التصنيفات العالمية لمؤسسات التعليم العالي، إذ نجحت 8 جامعات وطنية في دخول قائمة أفضل 500 جامعة على مستوى العالم، وفقا لنتائج تصنيف «تايمز للتعليم العالي للجامعات العالمية 2027».

وجاءت جامعتا خليفة للعلوم والتكنولوجيا والإمارات العربية المتحدة في مقدمة الجامعات الإماراتية المدرجة في التصنيف، الذي شملت نسخته لعام 2027 نحو 2297 جامعة من 118 دولة وإقليما، في أوسع نسخة للتصنيف منذ إطلاقه، بما يعكس اتساع نطاق المنافسة العالمية بين مؤسسات التعليم العالي.

وتفصيلا، تشاركت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا وجامعة الإمارات العربية المتحدة المركز الـ 235 عالمياً، والخامس عربياً، فيما تشاركت جامعة أبوظبي وجامعة الشارقة قائمة الجامعات المصنفة في المراكز من 301 إلى 325 عالميا، وحلتا في المركز الثامن عربياً.

وجاءت جامعة عجمان ضمن قائمة الجامعات المصنفة في المراكز من 376 إلى 400 عالميا، محتلةً المركز الـ 12 عربياً. وجاءت جامعة العين ضمن المراكز من 401 إلى 450 عالمياً. وحلت في المركز الـ 16 عربياً. كما تشاركت الجامعة الأمريكية في الشارقة وجامعة زايد المركز الـ 501 عالمياً والـ 25 عربياً.

وتصنف «تايمز للتعليم العالي» الجامعات التي تستوفي معايير محددة للمشاركة، منها تدريس برامج لمرحلة البكالوريوس وإجراء أبحاث في مجموعة من المجالات، إلى جانب نشر ما لا يقل عن ألف بحث علمي خلال فترة خمس سنوات، بحد أدنى 100 بحث سنوياً.

ويقيس تصنيف «تايمز للتعليم العالي» الجامعات البحثية من خلال مجموعة من مؤشرات الأداء، التي تغطي خمسة محاور رئيسية هي: التعليم، وبيئة البحث العلمي، وجودة البحث العلمي، والصناعة، والتوجه الدولي.

وتضم منهجية نسخة 2027، وفق «تايمز للتعليم العالي»، 17 مؤشر أداء موزعة على مجموعة محاور، حيث يشكل محور التعليم، أو بيئة التعلم، 29.5% من التقييم، بينما تبلغ حصة بيئة البحث العلمي 29%، وتستحوذ جودة البحث العلمي على 30%.

ويخصص التصنيف 7.5% للتوجه الدولي و4% للصناعة. كما تشمل المؤشرات عناصر منها السمعة الأكاديمية والبحثية، والبيئة التعليمية، والإنتاجية البحثية، وتأثير الأبحاث والاستشهادات العلمية، والتعاون الدولي، والعلاقة مع الصناعة ونقل المعرفة.

وقال مدير جامعة الإمارات العربية المتحدة، الدكتور أحمد علي الرئيسي: «تمنحنا النتيجة مؤشرا مهما على ما تحقق، وترفع سقف طموحاتنا للمرحلة المقبلة، بما يعزز تنافسية الجامعة وحضورها ضمن مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي عالميا».

وأكد مدير جامعة أبوظبي، البروفيسور غسان عواد، أن «الجامعة واصلت تميزها في محور جودة البحث العلمي، متقدمةً تسعة مراكز لتحتل المرتبة الـ 66 عالمياً، والثانية على مستوى الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، والرابعة عربياً، كما جاءت في المرتبة الـ 14 عالمياً في محور النظرة الدولية، بما يعكس تنوع مجتمعها الأكاديمي، واتساع نطاق تعاونها وشراكاتها مع المؤسسات الأكاديمية العالمية».