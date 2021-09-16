لابا كودجو يصعد إلى المركز العاشر في تاريخ هدافي العين ويهدد «عموري»

المصدر: معاذ كمبال ■ أبوظبي

دخل مهاجم العين، الدولي التوغولي لابا كودجو، قائمة الهدافين التاريخيين لـ«الزعيم» بعد أن سجل الهدف رقم 36 في مسيرته مع العين والذي جاء في شباك فريق بني ياس في الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، ليصعد للمركز العاشر في القائمة متخطياً كلاً من اللاعب العاجي أبوبكر سانغو، والسويدي ماركوس بيرغ، اللذين سجلا 35 هدفاً بقميص الفريق، في وقت يتصدر القائمة الأسطورة أحمد عبدالله الملقب بـ«غزال العين» برصيد 117 هدفاً.

وحسب الإحصائية الرسمية الصادرة عن رابطة دوري المحترفين فإن لابا سجل حتى الآن 36 هدفاً، بواقع 19 هدفاً في الموسم الأول، و13 في الثاني، بينما سجل أربعة أهداف في الموسم الحالي حتى الآن، وفي حال الاستمرار في تسجيل الأهداف بالمنوال ذاته فإن تخطي الثلاثي مطر الصهباني «37 هدفاً» وسبيت خاطر «38 هدفاً» وعمر عبدالرحمن «39 هدفاً» سيكون مجرد مسألة وقت ليس أكثر.

وكان المهاجم الدولي التوغولي بدأ الموسم الحالي في المركز 12 في ترتيب الهدافين التاريخيين ولديه 32 هدفاً، متقدماً بهدف عن الارجنتيني خوسيه ساند، وخلف الثنائي الايفواري أبوبكر ساند والسويدي ماركوس بيرغ اللذين يمتلكان 35 هدفاً، وبتسجيله أربعة أهداف آخرها هدف الفوز في شباك بني ياس اقتحم المراكز العشرة الأوائل لقائمة الهدافين التاريخيين.

وقال مهاجم فريق العين، لابا كودجو تعليقاً على الهدف رقم 36 الذي سجله يوم السبت الماضي إنه سعيد بالأداء الذي قدمه الفريق في اللقاء الذي شهد فك عقدة ملعب «الشامخة» بعد أنهى «الزعيم» عقدة عدم الفوز في ملعب بني ياس، والتي استمرت 2463 يوماً متتالية، منذ آخر انتصار بتاريخ 12 ديسمبر 2014 بثلاثة أهداف نظيفة.

وقال لابا في منشور عبر صفحته الرسمية في موقع «انستغرام» وأرفقها بلقطات متحركة من الهدف الوحيد الذي انتهت عليه مباراة بني ياس: «لقد كان أداءً جيداً خارج الأرض، أود أن أشكر الجميع على هذا الفوز، سنستمر في التركيز».

يذكر أن أكثر أهداف لابا كودجو في شباك المنافسين جاءت من داخل منطقة الجزاء، إذ من بين 36 هدفاً سجل 34 من داخل منطقة الجزاء، فيما جاء الهدفان الآخران من خارج منطقة الجزاء، كما أن المهاجم التوغولي أصبح يحتاج للوصول لشباك فريق العروبة في الجولة الخامسة ليكون قد وصل لشباك جميع الأندية منذ انتقاله لصفوف العين قبل موسمين.

ترتيب هدافي العين على مر التاريخ

1- أحمد عبدالله: 117 هدفاً.

2- أسامواه جيان: 95 هدفاً.

3- ماجد العويس: 86 هدفاً.

4- محي الدين هبيطة: 57 هدفاً.

5- سالم جوهر: 53 هدفاً.

6- سيف سلطان: 45 هدفاً.

7- عمر عبدالرحمن: 39 هدفاً.

8- سبيت خاطر: 38 هدفاً.

9- مطر الصهباني: 37 هدفاً.

10- لابا كودجو: 36 هدفاً.

11- ماركوس بيرغ: 35 هدفاً.

12- أبوبكر سانغو: 35 هدفاً.

13- خوسيه ساند: 31 هدفاً.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news