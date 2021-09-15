جمهور أتلتيكو مينيرو يحلم بضم دوراتي من الشارقة

المصدر: أحمد طارق ■ دبي

أبرزت وسائل إعلام برازيلية تألق اللاعب البرازيلي بيرنارد دوراتي مع الشارقة في الجولات الثلاث الأولى من دوري أدنوك للمحترفين، مشيرة إلى أن جمهور نادي أتلتيكو مينيرو يحلم باستعادة خدمات «الساحر» رغم أن الأخير انضم إلى «الملك» في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة «يو أو إل» أنه في الوقت الذي أكمل فيه بيرنارد دوراتي عامه الـ29 في 8 سبتمبر الماضي، أبدى عدد كبير من جمهور نادي أتلتيكو مينيرو رغبته في استعادة خدمات اللاعب الذي نشأ في صفوف «ألفينغيرو» وتألق مع الفريق في الفترة من 2011 إلى 2013، إذ قاد أتلتيكو مينيرو للفوز بلقب كأس ليبرتادوريس للمرة الأولى في تاريخه في 2013 قبل أن ينتقل إلى شاختار دونيستك الأوكراني في صفقة قياسية بلغت قيمتها 25 مليون يورو، رغم أن القيمة السوقية للاعب البرازيلي كانت تبلغ في ذلك الوقت 10 ملايين يورو فقط.

وأوضحت أن «بيرنارد الذي يعد أكبر صفقة بيع في تاريخ النادي على مدار تاريخه (113 عاماً)، انضم إلى الشارقة بعقد يمتد إلى موسمين، لكن جمهور أتلتيكو مينيرو يتابع اللاعب عن كثب ويلاحقه على حساباته الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي، ويطالبه بالعودة إلى البرازيل، خصوصاً أن أتلتيكو مينيرو تأهل إلى نصف نهائي كأس ليبرتادوريس وسيلعب أمام حامل اللقب بالميراس، بينما يلتقي في المباراة الثانية فلامينغو البرازيلي مع برشلونة الإكوادوري».

وأشارت إلى أن بيرنارد دوراتي غازل جمهور أتلتيكو مينيرو عندما نشر اللاعب البرازيلي على حسابه في «إنستغرام» تهنئة بمناسبة مرور 113 عاماً على تأسيس النادي، مؤكداً أنه يشعر بالفخر بأنه لعب في صفوف الفريق، مشدداً على أن لديه الكثير الذي من الممكن أن يقدمه للنادي في الفترة المقبلة.

وأوضحت أن اللاعب البرازيلي تألق بشكل كبير مع الشارقة وأكد أنه من أبرز اللاعبين الأجانب في الدوري الإماراتي، بعدما أسهم في تحقيق «الملك» الفوز بأول ثلاث مباريات في المسابقة وتصدر الفريق لائحة الترتيب برصيد تسع نقاط متساوياً مع العين بالرصيد نفسه.

يذكر أن الشارقة تعاقد مع بيرنارد قادماً من إيفرتون الإنجليزي مقابل مليون يورو، رغم أن القيمة السوقية للاعب البرازيلي تبلغ 12 مليون يورو، إذ يأمل «الملك» أن يعوض الدولي البرازيلي السابق، رحيل النجم الإيطالي إيغور كورنادو إلى الاتحاد السعودي.

وشارك بيرنارد دوراتي مع الشارقة في الجولات الثلاث الأولى من دوري أدنوك للمحترفين، وتألق اللاعب البرازيلي بشكل واضح بعدما أحرز هدف الفوز على اتحاد كلباء في الوقت القاتل، قبل أن يسهم في الفوز الدرامي لـ«الملك» بعشرة لاعبين على الوصل بثلاثة أهداف مقابل هدفين بصناعة هدف الفوز في الوقت القاتل للاعب الكونغولي بين مالانغو.

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