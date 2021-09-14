الخميس آخر موعد للتسجيل في سباق دبي للجري الثلجي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلن مجلس دبي الرياضي غلق باب التسجيل في «سباق دبي للجري الثلجي» الذي ينظمه المجلس وشركة «ماجد الفطيم» للعام الثاني على التوالي، يوم بعد غدٍ، ويمكن المشاركة في السباق، الذي ينطلق في الساعة 6:30 صباح الجمعة المقبل في قاعة سكي دبي بمول الإمارات، عبر التسجيل في الموقع بريمير أون لاين https:/‏‏‏/‏‏‏www.premieronline.com/‏‏‏event/‏‏‏dxb_snow_run_5567.

وقال بيان صحافي: «يتاح التسجيل في السباق ضمن فئتين: الأولى تمتد لمسافة ثلاثة كيلومترات والثانية تمتد لمسافة خمسة كيلومترات، لكل فئات المجتمع من جميع الجنسيات من داخل وخارج الدولة من عمر 16 سنة فما فوق، للمشاركة في هذا السباق الفريد الذي يسهم في تعزيز السياحة الرياضية في دبي من خلال توفير تجربة رائعة وغير مسبوقة لممارسة رياضة الجري على الثلج في وقت الصيف، وهو الأمر الذي يوفر فرصة للمشاركة من المقيمين والزوار للاستمتاع بالأجواء الثلجية التي تصل درجة الحرارة فيها إلى أقل من أربع درجات تحت الصفر في وقت الصيف». وكان مجلس دبي الرياضي قد أعلن عن زيادة أعداد المشاركين في السباق بنسبة 33%، حيث سيتم السماح بمشاركة 400 متسابق بعد أن اقتصرت النسخة الماضية على مشاركة 300 شخص، تنفيذاً للإجراءات الاحترازية والبروتوكول الخاص بالفعاليات. ويولي المجلس اهتماماً كبيراً بالرياضات الثلجية، حيث وضع المجلس بالتعاون مع شركة «ماجد الفطيم» برنامجاً متكاملاً لتنظيم العديد من الفعاليات والمسابقات الثلجية حتى نهاية العام، حيث أعلن المجلس عن قائمة الرياضات الثلجية على أجندته السنوية التي وصلت إلى 13 حدثاً سنوياً.

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