    العد التنازلي لإكسبو دبي 2020

    منتخب السيدات يفاوض المدربة البرازيلية سيلفيرا

    المدربة البرازيلية تاتيلي سيلفيرا. من المصدر

    المصدر:
    • معاذ كمبال ■ أبوظبي
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    كشفت صحيفة «غلوبو» البرازيلية، أن مدربة فريق نادي سانتوس للسيدات، تاتيلي سيلفيرا تلقت عرضاً من اتحاد الإمارات لكرة القدم لقيادة منتخب السيدات لمدة عام واحد، نظراً للتجربة الكبيرة التي تمتلكها المدربة الوحيدة التي فازت ببطولة البرازيل كمدربة.

    ويخوض منتخب السيدات تجربته الودية الأولى غداً أمام منتخب سيشيل ضمن تجمعه الداخلي، استعداداً للمشاركة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا في الهند 2022، فيما سيتجدد اللقاء السبت المقبل. وتُقام التصفيات في الفترة من 18 إلى 24 أكتوبر المقبل، ويلعب المنتخب في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات ميانمار وغوام ولبنان.

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