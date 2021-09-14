3 أندية إماراتية تتنافس على ضم البرازيلي مارينهو من سانتوس

المصدر: أحمد طارق ■ دبي

ذكرت وسائل إعلام برازيلية، أن اللاعب ماريو سيرجيو «مارينهو» طلب من إدارة نادي سانتوس البرازيلي السماح له بالانتقال إلى دوري الإمارات للمحترفين «أدنوك» خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأوضحت صحيفة «أتريبونا» أن نادي سانتوس تلقّى عروضاً من دوري أدنوك للمحترفين للتعاقد مع مارينهو، ولكن إدارة النادي لم تناقش هذه العروض، مشيرة إلى أن اللاعب أبدى استياءه من عدم السماح له بالرحيل.

وأضافت: «الانتقال إلى الإمارات هو حلم مارينهو وليس الذهاب إلى أوروبا أو أميركا، إذ إن هناك ثلاثة أندية أبدت رغبتها في التعاقد معه، بينما شدد رئيس نادي سانتوس البرازيلي أندريس رويدا، على أنه لن تتم مناقشة أي عرض لبيع ماريو إلا إذا كان المقابل المادي جيداً».

وأشارت إلى أن مارينهو يراهن على استمرار فتح باب القيد في الدوري الإماراتي، مبينة أنه قد يتم بيع اللاعب خلال الأيام المقبلة، خصوصاً أن سوق الانتقالات الصيفية في الإمارات ستنتهي في 4 أكتوبر المقبل.

يُذكر أن مارينهو 31 عاماً يلعب في الهجوم ويجيد اللعب بمركز الجناح الأيمن، ويمتد عقده مع سانتوس حتى 31 ديسمبر 2022، إذ بدأ مسيرته في فريق الناشئين بنادي ألاغوانو قبل أن ينضم إلى فريق الشباب في سانتوس 2007، وخاض تجارب عدة في البرازيل أبرزها مع فلومينينسي وإنترناسيونال وكروزيرو، بينما خاض تجربة احترافية واحدة خارج البرازيل باللعب في صفوف شانغتشون الصيني في موسم 2017-2018 قبل أن ينتقل إلى غريميو البرازيلي ثم يعود إلى سانتوس في مايو 2019.

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