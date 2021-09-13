37 لاعباً في التجمع الأول لمنتخب اليد استعداداً للآسيوية

المصدر: جوني جبور-دبي

أعلنت لجنة المنتخبات في اتحاد كرة اليد، عن دعوة 37 لاعباً، للانتظام يوم غدٍ الأثنين في التجمع الأول للمنتخب الأول، الذي يقام على صالة صلاح الدين في دبي، حتى بعد غدٍ الثلاثاء، في محطة أولى من تسعة محطات، استعداداً لخوض "الأبيض" استحقاق البطولة الآسيوية لمنتخبات الرجال في نسختها الـ 20، المقرر إقامتها في السعودية خلال الفترة من 18 وحتى 31 يناير المقبل، والمؤهلة إلى كأس العالم 2023.

وضمت القائمة الموسعة، اللاعبين، محمد إسماعيل الطاهر، وعبدالله عوض الساعدي، وإبراهيم سعيد القرص، وضاحي محمد الياسي، وفراس محمد البلوشي، وأحمد عبدالله الظنحاني، وأحمد إسماعيل العبدولي، وسيف علي الأنصاري، وسعود بلال المازمي، وحمد عبدالله محمد، ومحمد عبدالله محمد، وأحمد هلال المهيري، ومرزوق أحمد البلوشي، ومجاهد علي المنصوري، ومبارك عبدالله الظنحاني، وزايد الدوسري، وصالح بشير، وصالح جمعة الهاجري، وعبد الحميد الجنيبي، وأحمد حسن البلوشي، وحمد إسماعيل مشموم، وجمعة خالد عباد، وعيسى محمد البناي، ووحيد مراد البلوشي، ويوسف بلال سعد، وعبد الرحمن بخيت، وأحمد سالم الخليفي، سالم خلفان النعيمي، وشهاب أحمد البلوشي، وراشد سعيد المطوع، وعبدالله خميس عبدالله، وراشد محمدي، ومروان ياسر إبراهيم، وهلال جهاد الضو، سالم جمعة العشر، وعبد الرحمن محمد البناي، ومحمد حسن العبدلي.

ويذكر، يقام التجمع الأول، تحت إشراف المدرب المساعد في المنتخب، صقر عبيد، وتواجد الإداري عادل الشامسي، وذلك ريثما يتم اكتمال إجراءات وصول المدرب الجديد الجزائري سفيان حيواني، الذي تم التعاقد معه لقيادة "الأبيض" في البطولة الآسيوية، في ظل الخبرات الكبيرة التي يتمتها بها، ودرايته الكاملة بالمسابقات المحلية واللاعبين الإماراتيين، جراء توليه سابقاً القيادة الفنية لفريق الشارقة وحققه معه العديد من الألقاب المحلية.

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