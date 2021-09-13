«الشارقة ماسترز للشطرنج» تكتفي بـ 80 لاعباً في النسخة الرابعة

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

اكتفت اللجنة المنظمة لبطولة الشارقة ماسترز الدولية للشطرنج، التي تنطلق الجمعة المقبل، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمشاركة 80 لاعباً ولاعبة من حاملي الألقاب الدولية.

وكانت النسخة الماضية قد شهدت مشاركة 183 لاعباً ولاعبة، قبل بدء جائحة كورونا، إلا أن التزام اللجنة المنظمة بالإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بجائحة كورونا طبقاً للبروتوكولات المعتمدة من إدارة الأزمات والطوارئ بالشارقة ومجلس الشارقة الرياضي، دفعهم للاعتذار عن قبول العشرات من طلبات المشاركة في البطولة.

وقال الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا، رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، إن «السمعة الكبيرة التي تكتسبها الإمارة الباسمة في استضافة وتنظيم البطولات الدولية في الشطرنج، جعلتها محل اهتمام من كل نجوم اللعبة الذين رغبوا في الشارقة، لكن التزامنا بالأعداد المُحددة بـ80 لاعباً ولاعبة دفعنا للاعتذار لهم».

وأضاف المعلا، خلال مؤتمر صحافي أول من أمس، أن جوائز البطولة هذا العام ستبلغ 55 ألف دولار أميركي. وأشار إلى أن بطولة الشارقة ماسترز، تحظى بأهمية كبيرة لدى الاتحادات المحلية والدولية، إذ من المؤكد حضور عدد من الشخصيات العالمية لحفل الافتتاح الذي سيقام عصر الجمعة، وفي مقدمتهم رئيس الاتحاد الدولي، أركادي دفوركوفيتش، ورئيس الاتحاد الإفريقي للشطرنج، لويس نكوبي». وكشف رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، أن اللجنة المنظمة، فضلت مشاركة 11 لاعباً ولاعبة من المواطنين، يتقدمهم الفتى الذهبي سالم عبدالرحمن، لضمان توفير احتكاك قوي لهم.

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