الأولمبياد الخاص الإماراتي يطلق ملتقى كرة السلة

المصدر: أحمد طارق ■ دبي

أعلن الأولمبياد الخاص الإماراتي، أمس، انطلاق ملتقى كرة السلة، الذي ينظمه بالشراكة مع أكاديمية جام الرياضية لكرة السلة، وذلك ضمن خطته لتطوير رياضة كرة السلة 3X3، استعداداً للألعاب العالمية برلين 2023. ويتم تنظيم الملتقى الشهر الجاري، ويتضمن ثلاث محطات رئيسة في مؤسسة زايد العليا بأبوظبي، بدأت الأولى أمس، ثم الثانية في الشارقة يوم 18 الجاري، ودبي في 25 من الشهر نفسه. ويشارك في الملتقيات الثلاثة ما يقرب من 100 لاعب ولاعبة، و25 مدرباً وفنياً من النوادي ومراكز أصحاب الهمم في الدولة. وسيعمل مديرو الأطباء المتطوّعين التابعين لبرنامج الكشف الصحي، على تقديم فحوص أسنان مجانية لجميع لاعبي الملتقى.

وقال المدير الوطني للأولمبياد الخاص، طلال الهاشمي، في تصريح صحافي: «الهدف الأساسي من الملتقى هو استغلال طاقات اللاعبين، والعمل على العودة إلى المنافسات تدريجياً، مع التطبيق الكامل للإجراءات الاحترازية، في ظل انتشار (كوفيد-19). نحن سعداء بردود الأفعال الإيجابية سواءً من اللاعبين أو الطواقم الفنية الداعمة لهم، حيث يتوق الجميع للعودة إلى الملعب والمشاركة في المباريات، التي تمثل فرصة رائعة يستطيع اللاعبون من خلالها إظهار ما يتمتعون به من مهارات. وأخيراً، أتقدم بالشكر لأكاديمية جام الرياضية لكرة السلة لتقديمها الدعم الفني، وإسهاماتها في النواحي التنظيمية للملتقى. كما نتوجه بجزيل الشكر لشركائنا في مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم على استضافتها الرائعة لهذا الملتقى وعلى دورها المحوري في دعم مسيرة الأولمبياد الخاص الإماراتي».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لأكاديمية جام الرياضية، أحمد سليمان: «الأكاديمية ستعمل على عدد من المشروعات والبرامج الرياضية المشتركة، بالتعاون مع الاولمبياد الخاص، خلال الفترة المقبلة، لتأهيل اللاعبين نحو العودة الآمنة إلى النشاط الرياضي، وكذلك تطوير مستوى الرياضيين للمشاركة في القادم من استحقاقات على المستويين الاقليمي والدولي».

وأضاف: «إن رياضة كرة السلة هي واحدة من حزمة برامج رياضية ستقدمها الأكاديمية، بالتعاون مع الأولمبياد الخاص، بجانب برامج أخرى متخصصة في: كرة اليد وكرة الطاولة والتنس الأرضي»، وأكد سليمان على التزامهم الكامل لدعم الحركة الرياضية لأصحاب الهمم بالأولمبياد الخاص، مشيداً بالدور المجتمعي والرياضي المتميز الذي يؤكد على تعزيز مكانة أصحاب الهمم بالمجتمعات.

• «الملتقى» يشمل ثلاث محطات، بدأت الأولى أمس، ثم الثانية والثالثة في 18 و25 الجاري.

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