المصدر: الامارات اليوم

تغيرات

اقترب مسؤولون في أحد أندية الدوري من وضع اللمسات الأخيرة على تشكيل شركة كرة القدم في النادي، الذي سيتم الإعلان عنه في الأيام القليلة المقبلة، إذ ستشهد التشكيلة الجديدة انضمام أكثر من لاعب سابق كانوا من نجوم الفريق في السنوات الماضية.

إطاحة

نجحت المساعي التي قام بها عدد من لاعبي فريق كرة القدم في دوري المحترفين، للإطاحة بشخصية إدارية بارزة، رداً على سوء معاملته لهم، التي تعاظمت بعد الخسارة في الجولة الأولى، ليتم استقدام بديل له يحظى بتقدير كبير من جماهير النادي.

لاعب

نشر لاعب مواطن صورة له أثناء الوجود في أحد أندية دوري المحترفين من أجل التوقيع، لكن إلى الآن لم يعلن النادي عن الصفقة رغم مرور أكثر من 10 أيام على نشر الصورة.

موقف

قال إداري في أحد الأندية إن سبب عدم التعاقد، في الفترة الماضية، مع لاعب ارتبط اسمه بالفريق، أن له موقفاً سابقاً غير جيد مع إدارة النادي، ما أسهم في رفض عدد من أعضاء مجلس إدارة النادي التعاقد مع اللاعب، مشيراً إلى أنه لم يكن هناك اختلاف حول راتب اللاعب.

إعلام

طالب لاعب أجنبي في أحد أندية الدرجة الأولى، بالتركيز الإعلامي على أدائه وإمكانيته الفنية، قائلاً إن الدعم الإعلامي سيمكّنه من تقديم الكثير.

انتقاد

أبدى جمهور لأحد أندية المحترفين دهشته من تصريحات مدرب الفريق، أخيراً، التي اعتبر فيها أن قوة الفريق بشكل كبير تعتمد على اللاعب الأجنبي.

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