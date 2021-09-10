تمهيدي الكأس يعلن اليوم انطلاق موسم «الهواة» بثلاث مباريات

المصدر: محمد فاضل ■ الفجيرة

تنطلق، مساء اليوم، منافسات أندية الهواة للموسم الرياضي 2021-2022، وذلك من خلال منافسات الدور التمهيدي لكأس رئيس الدولة، بمشاركة كبيرة من الفرق، تضم أيضاً فريقين صاعدين من دوري الدرجة الثانية، هما ستي وجلف إف سي، وتم توزيع الفرق على أربعة مجاميع، يتأهل أوائل المجموعات إلى الدور التمهيدي الثاني لاختيار اثنين منهما للانضمام لفرق دوري أدنوك للمحترفين في دور الـ16. وتقام اليوم ثلاث مباريات ضمن الجولة الأولى، حيث يلتقي عند الساعة الخامسة و35 دقيقة دبا الفجيرة مع الجزيرة الحمراء، والفجيرة مع الذيد، بينما عند الخامسة و40 دقيقة تقام مباراتا الحمرية مع (الوافد الجديد) جلف إف سي، في المقابل تم إلغاء مباراة العربي مع رأس الخيمة من جدول اليوم، وذلك بعد قرار نادي رأس الخيمة الانسحاب من مسابقات الهواة. وتختتم جولة يوم غد بإقامة أربع مباريات يلعب فيها دبا الحصن مع الرمس، والتعاون مع ستي، وحتا مع مصفوت، والبطائح مع مسافي.

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