أبوظبي تدشن العد التنازلي لمونديال السباحة بمهرجان عالمي للألعاب المائية

المصدر: الإمارات اليوم

كشف مجلس أبوظبي الرياضي عن تنظيم مهرجان عالمي للألعاب المائية بمشاركة أكثر من 1000 رياضي يمثلون أكثر من 180 جنسية، وذلك احتفاءً بانطلاق العد التنازلي و100 يوم على موعد انطلاق بطولة العالم للسباحة للمسافات القصيرة (25مترًا)، التي ستقام في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس خلال الفترة 16-21 ديسمبر 2021.

وتتضمن أجندة المهرجان فعاليات رياضية جديدة تقام على هامش بطولة العالم للسباحة وهي: التصفيات التأهيلية لبطولة العالم للغطس العالي، بطولة العالم للغطس للفرق، سباق التتابع في المياه المفتوحة (4×1500متر)، نهائيات ماراثون كأس العالم للسباحة في المياه المفتوحة لمسافة 10 كم. ويأتي تنظيم المهرجان ضمن أجندة الفعاليات الرياضية العالمية لمجلس أبوظبي الرياضي والطامحة لتأكيد جدارة ومكانة أبوظبي وسمعتها المرموقة وما تتمتع به من حضور عالمي بارز في مشهد صناعة الرياضة العالمية، كما يقام الحدث العالمي المرتقب بالتعاون مع الاتحاد الدولي للسباحة (فينا).

وستشهد الوجهة الترفيهية العالمية "الاتحاد أرينا" في جزيرة ياس استضافة فعاليات بطولة العالم للسباحة للمسافات القصيرة (25مترًا)، التي تقام لأول مرة في أبوظبي خلال الفترة 16- 21 ديسمبر 2021، وبمشاركة عالمية مميزة تضم نخبة من أفضل السباحين الموهوبين في المسافات القصيرة من جميع أنحاء العالم للمنافسة وحصد لقب الأفضل لعام 2021 في العاصمة أبوظبي.

ويسهم الكشف عن الفعاليات الجديدة للمهرجان الدور الريادي الذي تلعبه أبوظبي عالميا واستقطابها لنخبة الرياضيين والموهوبين للتنافس بمهاراتهم في التجمع الرياضي العالمي المرتقب، كما تقام المنافسات الجديدة في ياس باي والاتحاد أرينا.

في المقابل ستكون التصفيات التأهيلية لبطولة العالم للغطس العالي محطة مهمة للمشاركين وحاسمة للتأهل في البطولة المقرر عقدها في فوكوكا، اليابان، عام 2022، وتقام تصفيات منافسات الرجال على منصة بارتفاع 27 مترًا، ومنافسات السيدات على منصة بارتفاع 20 مترًا، فيما تتضمن بطولة العالم للغطس للفرق مسابقات فردية وجماعية على ارتفاع 3 أمتار و10 أمتار.

وقال أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، عارف حمد العواني في تصريح صحافي: "نثمن دعم قيادتنا الرشيدة وحرصها على تطوير وتعزيز التقدم في مسيرة القطاع الرياضي، والذي يثمر عن الكثير من النجاحات المهمة، وفي مقدمتها استضافة الفعاليات الرياضية العالمية وتأثيرها المباشر على المجتمع وتنمية ثقافة رياضة ويساهم في دعم الموارد الاقتصادية والترويجية للإمارة".

وأضاف: "يسعدنا الإعلان عن فعاليات مهرجان أبوظبي العالمي للرياضات المائية ضمن أجندة منافسات بطولة العالم للسباحة للمسافات القصيرة (25 متراً) بالتزامن مع مناسبة 100 يوم على انطلاق البطولة، ما يمثل زخما عالمياً واسعا ويؤكد حرص أبوظبي على احتضان نخبة رياضيي العالم وريادتها في صناعة الرياضة العالمية، دعما لثقافة رياضية راسخة في المجتمع والعمل على تعزيز نمط حياة صحي يحافظ على المكتسبات ويعزز الإنجازات، بما يتناسب مع مكانة العاصمة المرموقة عالميا".

وتابع: "منذ لحظة الإعلان عن إقامة بطولة العالم للسباحة للمسافات القصيرة (25 متراً) في أبوظبي، ونحن نترقب استضافة نخبة الرياضيين والموهوبين المشاركين مؤخرا في أولمبياد طوكيو ، والترحيب بهم في جزيرة ياس ضمن الحدث التاريخي المميز".



البرنامج الزمني للفعاليات:

• 15 ديسمبر:

- سباق التتابع في المياه المفتوحة 4X1500 متر

• 16 ديسمبر:

- ماراثون بطولة العالم – السباحة في المياه المفتوحة لمسافة 10 كم لفئتي (الرجال والسيدات).

- حفل افتتاح بطولة العالم للسباحة للمسافات القصيرة (25 متراً)

• 16-21 ديسمبر:

-بطولة العالم للسباحة للمسافات القصيرة (25 متراً)

• 19 - 20 ديسمبر:

- بطولة الغطس للفرق

• 19 - 21 ديسمبر:

- التصفيات التأهيلية لبطولة العالم للغطس العالي

• 21 ديسمبر:

- الحفل الختامي لبطولة العالم للسباحة للمسافات القصيرة (25 متراً)

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