المنتخب يهدر الفوز أمام سورية.. ويواصل "نزف النقاط"

المصدر: منصور السندي - دبي

فرط المنتخب الوطني في فوز ثمين أمام مضيفه المنتخب السوري الليوم، بعد أن قبل بالتعادل بهدف لمثله في ثاني جولات المرحلة الثالثة والنهائية، المؤهلة مباشرة إلى مونديال 2022. وجرت المباراة على استاد عبدالله الثاني في العاصمة الأردنية عمان.

وكان المنتخب متقدما بهدف منذ بداية الشوط الاول في الدقيقة 12 عن طريق علي مبخوت، قبل أن يحقق المنتخب السوري التعادل عن طريق محمود البحر في الدقيقة 64. يذكر أن منتخب الإمارات رفع رصيده إلى نقطتين في المجموعة الأولى، بعد التعادل في اللقاء الافتتاحي أمام لبنان، ونقطة لسورية، التي خسرت لقاءها الاول أمام إيران.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news