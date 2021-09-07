المنتخب يواجه سورية بنفس تشكيلة مباراة لبنان.. والاستثناء عبدالله رمضان

المصدر: منصور السندي - دبي

دخل المنتخب الوطني لكرة القدم مباراته المهمة أمام المنتخب السوري التي انطلقت قبل قليل على استاد عبدالله الثاني في الأردن، بمنطقة القويسمة في العاصمة عمان بنفس التشكيلة التي لعب بها مباراة لبنان في الجولة الأولى وانتهت بالتعادل دون أهداف، باستثناء مشاركة اللاعب عبدالله رمضان منذ البداية في مكان عبد الله حمد المنهالي. ويمتلك المنتخب نقطة واحدة في المجموعة الأولى في الدور الحاسم في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022، والتي يتصدرها المنتخب الكوري الجنوبي مؤقتا بعد فوزه اليوم في الجولة الثانية على لبنان بهدف لصفر.

وتضم تشكيلة المنتخب الحارس علي خصيف، وفي الدفاع وليد عباس وشاهين عبدالرحمن ومحمود خميس وبندر الاحبابي، وفي الوسط ماجد حسن وعلي سالمين وعبدالله رمضان وفابيو دي ليما، وفي الهجوم كايو كانيدو وعلي مبخوت. وأبقى مدرب المنتخب، الهولندي مارفيك في الاحتياط على الحارسين فهد الظنحاني وعادل الحوسني، ومحمد برغش ومحمد العطاس وخلفان مبارك وخليفة الحمادي وعبدالله حمد وأحمد برمان والحسن صالح وطحنون الزعابي وسبيستيان تيغالي ومحمد جمعة عيد.

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