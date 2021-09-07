«الشعفار جميرا» يضم الدراج أوكامب

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلن فريق الشعفار جميرا للدراجات الهوائية، ضم الدراج الجنوب إفريقي، ليان أوكامب، إلى صفوفه لمدة موسم واحد (2021-2022)، وسيتم قيده في خانة اللاعب الأجنبي في الفريق، إلى جانب 9 دراجين مواطنين.

ويعدّ أوكامب (21 عاماً)، أحد أبرز الدراجين الهواة على الصعيد المحلي، وهو مقيم في الدولة منذ سنوات، وسبق أن ارتدى قميص فريق «يوش» للدراجات الهوائية، ثم قميص النصر.

وأثنى أسامة الشعفار، مؤسس فريق الشعفار جميرا للدراجات الهوائية، على إمكانات الدراج الجنوب إفريقي، وقدرته على تحقيق الإضافة للفريق، وتعزيز حظوظه في المنافسة على المراكز الأولى في سباقات الهواة في الموسم الجديد.

وأكد الشعفار في تصريحات صحافية، أن الفريق يضم نخبة من الدراجين المواطنين الهواة، وهو على أتم الاستعداد لتقديم موسم قوي، سيكون حافلاً بالنتائج الجيدة، بعدما انتزع المركزين الثاني والثالث في سباق «في بي للدراجات الهوائية»، الذي أقيم الجمعة الماضي، في مضمار القدرة بدبي.

من جهته، عبر أوكامب عن سعادته، وقال: «فخور بارتداء هذا القميص، وسأبذل كل طاقتي وجهدي من أجل مساعدة الفريق على تحقيق أفضل النتائج».

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