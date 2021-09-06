جائزة الإبداع الرياضي تثمّن إنجازات أبطال الإمارات في «بارالمبية طوكيو»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

ثمّنت «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي»، إحدى «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، نتائج بعثة الإمارات المشاركة في الألعاب البارالمبية في طوكيو، التي اختتمت منافساتها، أمس، وأسفرت عن الفوز بثلاث ميداليات توزعت بين الذهب والفضة والبرونز.

وأحرز عبدالله العرياني ذهبية الرماية بالبندقية الهوائية «سكتون» فئة «آر 7»، لمسافة 50 متراً، ومحمد القايد فضية سباق 800 متر على الكراسي المتحركة فئة «تي 34»، وبرونزية سباق 100 متر على الكراسي المتحركة، فيما حرمت الإصابة بطلنا محمد خميس من الفوز بميداليات جديدة، بعد أن اضطر إلى الانسحاب من المنافسات. وأشادت الجائزة في بيان صحافي، أمس، بنتائج رياضيي الإمارات التي تحققت، رغم فترة التوقف في البطولات على مستوى العالم بسبب «كورونا»، والظروف الدقيقة الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية ،وبروتوكولات المنافسات التي تم تطبيقها في طوكيو للحفاظ على سلامة الرياضيين. وأضاف البيان: «هذا النجاح يؤكد كفاءة رياضيينا ومكانتهم العالمية ومستوياتهم التنافسية التي يقدمونها في بطولات العالم وفي دورات الألعاب البارالمبية، إذ رفع العرياني رصيده إلى خمس ميداليات بارالمبية ضمت: ذهبية في طوكيو 2020، ذهبية لندن 2012، وثلاث ميداليات فضية في ريو دي جانيرو 2016، فيما رفع محمد القايد رصيده إلى خمس ميداليات ضمت: فضية وبرونزية لندن 2012، ذهبية ريو دي جانيرو 2016، وفضية وبرونزية طوكيو 2020». يذكر أن الجائزة تولي اهتماماً كبيراً برياضة أصحاب الهمم، وقدمت لهم الدعم والتكريم خلال الدورات الماضية. وسبق لجائزة الإبداع الرياضي أن كرّمت البطلين عبدالله العرياني ومحمد القايد، كما كرّمت اللجنة البارالمبية الإماراتية، برئاسة محمد الهاملي، وكذلك تكريم رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، ماجد العصيمي، وناديي دبي لأصحاب الهمم والثقة، والبطلين محمد خميس وأحمد مبارك المطيوعي.

إنجازات عبدالله العرياني

ذهبية في طوكيو 2020.

3 فضيات في ريو دي جانيرو 2016.

ذهبية لندن 2012.

إنجازات محمد القايد

فضية وبرونزية طوكيو 2020.

ذهبية ريو دي جانيرو 2016.

فضية وبرونزية لندن 2012.

جائزة الإبداع الرياضي: «هذا النجاح يؤكد كفاءة رياضيينا ومكانتهم العالمية ومستوياتهم التنافسية التي يقدمونها في بطولات العالم وفي دورات الألعاب البارالمبية».

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