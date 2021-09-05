الشارقة يكمل «999 يوماً» دون خسارة في دوري اليد

المصدر: جوني جبور . دبي

أكمل فريق اليد في نادي الشارقة، 999 يوماً دون خسارة في بطولة الدوري، ونجح في استهلال حملة الدفاع عن لقبه في المواسم الخمسة الماضية، بالفوز على شباب الأهلي «25-23»، أول من أمس، لحساب الجولة الأولى من الدور التمهيدي لبطولة الدوري العام للموسم الجديد. وشهدت الجولة أيضاً ابتسام الأرض في وجه أصحابها، بتحقيق العين انتصاراً عريضاً على النصر بفارق 10 أهداف «37-27».

وتعود الخسارة الأخيرة لرجال الشارقة في دوري «أقوياء اليد» إلى التاسع من ديسمبر 2018، حين خسر أمام شباب الأهلي «27-23» لحساب الجولة الثانية من دوري موسم 2018-2019، خصوصاً أن «رجال الملك» منذ ذلك التاريخ لم يتجرعوا الهزيمة، بجانب حسم لقب الدوري في الموسمين الأخيرين بالعلامة الكاملة من خلال الفوز في جميع المباريات التي خاضوها.

وعانى رجال الشارقة في استهلال موسمهم الجديد، لضمان انتصارهم على شباب الأهلي، بعد شوط أول انتهى بصعوبة لصالح «الملك» بفارق هدف وبنتيجة «12-11»، وتكرار السيناريو ذاته في الشوط الثاني نحو الفوز بالمباراة بفارق هدفين «25-23».

وفي سيناريو مغاير، عرف العين كيفية تحقيق انتصاره العريض على النصر، بعد شوط أول أنهاه متفوقاً بفارق تسعة أهداف «19-10»، وتوسيع الفارق خلال الشوط الثاني والفوز بنتيجة «37-27».



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