العرياني يقلّد الإمارات «ذهب طوكيو».. الحصيلة التاريخية ترتفع إلى 5 ميداليات

المصدر: جوني جبور . دبي

توّج الرامي الذهبي عبدالله سلطان العرياني، أمس، بالميدالية الذهبية في رماية 50 متر بندقية هوائي (سكتون 3 أوضاع)، مهدياً الإمارات ميدالياتها الأولى بلون الذهب في بارالمبية «طوكيو 2020» المقامة حالياً في العاصمة اليابانية حتى الخامس من سبتمبر الجاري، والخامسة تاريخياً لرياضة أصحاب الهمم الإماراتية في تاريخ المشاركات في البارالمبية منذ الذهبية الأولى في دورة أثينا 2004، والـ21 الملونة في إجمالي الميداليات بواقع (5 ذهبيات، و10 فضيات، و6 برونزيات) منذ فضية سدني عام 2000.

وجاءت ذهبية العرياني لترفع غلة الإمارات في «طوكيو 2020»، إلى الميدالية الملونة الثانية، بعد برونزية محمد القايد في سباق 100 متر مضمار للكراسي المتحركة، كما أضاف العرياني إلى رصيده الشخصي الميدالية الذهبية الثانية له في الدورات البارالمبية بعد ذهبية رماية لندن 2012، بجانب حصده للميدالية الملونة الخامسة له، بعد أن توج في ريو دي جانيرو 2016 بثلاث ميداليات فضية.

كما بات العرياني ثاني لاعبي الدولة من أصحاب الهمم الذي ينجح في انتزاع ثانية ميدالياته الذهبية في الدورات البارالمبية، بعد الرباع الذهبي محمد خميس المتوج بذهبية رفعات القوة في أثينا 2004 في وزن 97 كيلوغراماً، واتبعها بذهبية ريو دي جانيرو 2016 في وزن 88 كيلوغراماً. وحملت بصمة العرياني في «طوكيو 2020» عنوان الذهبية الخامسة.

الهاملي: اعتلاء منصات التتويج لم يأتِ من فراغ



قال رئيس البعثة عضو اللجنة البارالمبية الدولية محمد محمد فاضل الهاملي، إن اعتلاء أبطالنا منصات التتويج لم يأتِ من فراغ لكنه نتيجة طبيعية للدعم غير المحدود الذي تقدمه قيادتنا الرشيدة لأصحاب الهمم.

وقدم الهاملي الشكر إلى الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، لتواصله مع البعثة في طوكيو وحرصه على تهنئتهم بإنجاز بطلنا عبدالله العرياني، مشيراً إلى أن كلمات معاليه لبطلنا رفعت الهمم وأسعدت أفراد البعثة.

وأشاد الهاملي بالجهد الكبير الذي بذله بطلنا الأولمبي عبدالله العرياني والجهازان الفني والإداري طوال الفترة الماضية للوصول إلى هذه النتيجة وبلوغ منصات التتويج وتشريف الدولة ورفع علمها عالياً خفاقاً في سماء طوكيو.

حصاد رياضة أصحاب الهمم الإماراتية في الدورات البارالمبية:

العرياني يضيف إلى رصيده ذهبية ثانية في «البارالمبياد» بعد ذهبية لندن 2012

سيدني 2000 (4 ميداليات ملونة)

ذهب: -

فضة: 3

برونز: 1

أثينا 2004 (4 ميداليات ملونة)

ذهب: 1

فضة: 1

برونز: 2

بكين 2008 (ميدالية ملونة)

ذهب: -

فضة: 1

برونز: -

لندن 2012 (3 ميداليات ملونة)

ذهب: 1

فضة: 1

برونز: 1

ريو دي جانيرو 2016 (7 ميداليات ملونة)

ذهب: 2

فضة: 4

برونز: 1

طوكيو 2020 حتى تاريخ 3 سبتمبر

ذهب: 1

فضة: -

برونز: 1

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