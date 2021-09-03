الإماراتي عبدالله العرياني يصطاد "الذهب" في طوكيو (صور)

المصدر: جوني جبور-دبي

توج الرامي الذهبي عبدالله سلطان العرياني، اليوم، بالميدالية الذهبية في رماية 50 متر بندقية هوائي (سكتون 3 أوضاع)، ليهدي الإمارات أولى ميدالياتها في بارالمبية "طوكيو 2020" المقامة حالياً في العاصمة اليابانية حتى الخامس من سبتمبر الجاري، والخامسة تاريخياً لرياضة أصحاب الهمم الإماراتية في تاريخ المشاركات في البارالمبية منذ الذهبية الأولى في دورة أثينا 2004، والـ 21 الملونة في إجمالي الميداليات بواقع (5 ذهبيات، و10 فضيات، و6 برونزيات) منذ فضية سيدني عام 2000.

وجاءت ذهبية العرياني لترفع غلة الإمارات في "طوكيو 2020"، إلى الميدالية الملونة الثانية، بعد برونزية محمد القايد في سباق 100 متر مضمار للكراسي المتحركة، كما أضاف العرياني على صعيده الشخصي الميدالية الذهبية الثانية له في الدورات البارالمبية بعد ذهبية رماية لندن 2012، بجانب حصده للميدالية الملونة الخامسة له، بعد أن توج ريو دي جانيرو 2016 بثلاثة ميداليات فضية.

كما بات العرياني ثاني لاعبي الدولة من أصحاب الهمم الذي ينجح في انتزاع ثاني ميدالياته الذهبية في الدورات البارالمبية، بعد الرباع الذهبي محمد خميس المتوج بذهبية رفعات القوة في أثينا 2004 في وزن 97 كيلوغرام، واتبعها بذهبية ريو دي جانيرو 2016 في وزن 88 كيلوغرام.

وحملت بصمة العرياني في "طوكيو 2020" عنوان الذهبية الخامسة، بعد أن جاءت الميدالية الرابعة عبر البطل محمد القايد بفوزه في سباق 800 متر مضمار للكراسي المتحركة في دورة ريو دي جانيرو 2016.

حصاد رياضة أصحاب الهمم الإماراتية في الدورات البارالمبية:

سيدني 2000 (4 ميداليات ملونة)

ذهب: -

فضة: 3

برونز: 1

أثينا 2004 (4 ميداليات ملونة)

ذهب: 1

فضة: 1

برونز: 2

بكين 2008 (1 ميدالية ملونة)

ذهب: -

فضة: 1

برونز: -

لندن 2012 (3 ميداليات ملونة)

ذهب: 1

فضة: 1

برونز: 1

ريو دي جانيرو 2016 (7 ميداليات ملونة)

ذهب: 2

فضة: 4

برونز: 1

طوكيو 2020 حتى تاريخ 3 سبتمبر

ذهب: 1

فضة: -

برونز: 1

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