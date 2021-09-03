المصدر: الامارات اليوم

خلاف

احتوى مسؤول كبير بأحد الأندية خلافاً نشب بين اثنين من إداريي الفريق، وقام بعقد جلسة ودية بينهما تم خلالها طي صفحة الخلاف.

شكوى

هدّد وكيل لاعبين بتقديم شكوى إلى اتحاد الكرة، في حال لم يقم النادي بتسليمه بقية مستحقاته المالية الخاصة بإتمام صفقة للنادي مع لاعب أجنبي.

انتقالات

طلبت إدارة أحد الأندية من مدرب الفريق الانتظار حتى اليوم الأخير في سوق الانتقالات الصيفية، لإبرام صفقات جديدة، وذلك عن طريق استعارة لاعبين أبديا رغبتهما في الانضمام إلى النادي.

عرض

رفض لاعب وسط دولي سابق عرضاً جديداً، رغم أن إدارة النادي رفعت المقابل المادي للراتب الشهري، لكن الأخير اشترط أن تكون مدة العقد ثلاث سنوات، بينما تمسك النادي بأن تكون مدة العقد سنتين.

ثقة

قال مدرب مواطن لأحد أندية الدرجة الأولى إن سبب ضمه لاعبين للفريق في أعمار كبيرة، يعود إلى ثقته بقدرتهم على فهم تكتيكه وتطبيقهم لتعليماته أفضل من غيرهم.

صدمة

كشف رئيس نادٍ في الدرجة الأولى لمقربين أن فريقه سيفاجئ الوسط الرياضي بالمنافسة القوية على الصعود لدوري المحترفين، ما قد يشكّل صدمة لبقية الفرق.

تعاقد

قال جمهور فريق نادٍ محترف إن التعاقد مع لاعبين بمستويات متوسطة فنياً، لن يقود فريقهم للذهاب بعيداً في البطولة.

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