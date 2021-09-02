منتخب الإمارات يفرط بالفوز على لبنان في الشوط الأول.. ويدفع الثمن

المصدر: أحمد طارق- دبي

أهدر المنتخب الوطني نقطتين بتعادله أمام منتخب لبنان من دون أهداف، على استاد الوصل في زعبيل ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الأولى للمرحلة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2022، ليكتفي "الأبيض" بالحصول على نقطة واحدة في بداية مشواره بالمرحلة الحاسمة من التصفيات، إذ شهدت المجموعة نفسها فوز إيران على سورية بهدف دون رد وتعادل كوريا الجنوبية مع العراق من دون أهداف.

ودفع "الأبيض" ثمن إهدار العديد من الفرص السهلة في الشوط الأول، ليهدر نقطتين ثمينتين، بينما يلعب المنتخب مع سورية في الجولة الثانية في الأردن في الثلاثاء المقبل.

وتساوى المنتخب الوطني في المركز الثاني مع منتخبات العراق وكوريا الجنوبية ولبنان برصيد نقطة واحدة لكل منهم، بينما تصدر المجموعة الأولى منتخب إيران برصيد 3 نقاط، مقابل تذيل منتخب سورية المجموعة من دون رصيد من النقاط.

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