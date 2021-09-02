400 مشارك يخوضون مغامرات «دبي للجري الثلجي» 17 سبتمبر

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلن مجلس دبي الرياضي وسكي دبي، عن فتح باب التسجيل للمشاركة في منافسات النسخة الثانية من «سباق دبي للجري الثلجي» الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي وشركة «ماجد الفطيم»، يوم 17 الجاري في سكي دبي بمول الإمارات.

وقال بيان صادر عن مجلس دبي الرياضي، إن نسخة هذا العام ستشهد زيادة في أعداد المشاركين في السباق بنسبة ستصل إلى 33%، إذ سيتم السماح بمشاركة 400 متسابق، لافتاً إلى أن النسخة الماضية اقتصرت على مشاركة 300 شخص تنفيذاً للإجراءات الاحترازية والبروتوكول الخاص بالفعاليات.

وأضافا البيان: «تأتي تلك الزيادة لنجاح تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكول الذي أسفر عن انسيابية في تنظيم النسخة الأولى، وعدم حدوث أي إصابات، وبسبب الإقبال المتزايد على المشاركة في هذا الحدث من مختلف الجنسيات».

وأوضح مجلس دبي الرياضي أن «التسجيل في السباق سيتضمن فئتين، الأولى تمتد لمسافة ثلاثة كيلومترات، والثانية ستكون لمسافة خمسة كيلومترات، وسيكون باب المشاركة مفتوحاً أمام كل فئات المجتمع من جميع الجنسيات من داخل الدولة وخارجها بدءاً من 16 عاماً فما فوق للمشاركة في هذا السباق».

واعتبر مجلس دبي الرياضي أن «سباق دبي للجري الثلجي» يُسهم في تعزيز السياحة الرياضية في دبي من خلال توفير تجربة رائعة وغير مسبوقة لممارسة رياضة الجري على الثلج في التوقيت الصيفي، وهو الأمر الذي يوفر فرصة للمشاركة من المقيمين والزوار للاستمتاع بالأجواء الثلجية التي تصل درجة الحرارة فيها إلى أقل من أربع درجات تحت الصفر.

وذكر البيان أن الرياضات الجليدية تعد من الرياضات الأساسية ضمن أجندة المجلس، والتي يحرص مسؤولوه على التعاون مع مختلف الجهات لتنظيم المزيد من هذه الأحداث لمختلف الجنسيات، وكذلك لأصحاب الهمم، ونشر تلك الرياضة بين أبناء الوطن.

ووضع المجلس، بالتعاون مع شركة «ماجد الفطيم»، برنامجاً متكاملاً لتنظيم العديد من الفعاليات والمسابقات الثلجية حتى نهاية العام، إذ أعلن المجلس عن قائمة البرامج وفعاليات الرياضات الثلجية على أجندته السنوية التي وصلت إلى 13 حدثاً سنوياً تقام في سكي دبي وفق الإجراءات الاحترازية ووسائل الوقاية.

أبرز الفعاليات

من أبرز هذه الفعاليات بطولة الإمارات للتزلج على المنحدرات الثلجية، بطولة الإمارات للسكي والتزلج الحرّ، بطولة كأس آسيا لألواح التزلج على الثلج لأصحاب الهمم، بطولة كأس العالم لألواح التزلج على الثلج لأصحاب الهمم، المسابقات العالمية لتزلج المنحدرات الثلجية لأصحاب الهمم، كأس آسيا للتزلج على المنحدرات الثلجية، وتحدي الثلج. وتتضمن أجندة مجلس دبي الرياضي ثلاث فعاليات ثلجية جديدة تقام لأول مرة بالمنطقة، وهي: اليوغا على الثلج، بطولة الكرة الطائرة على الثلج داخل القاعات المغلقة التي تنظمها دبي للمرة الأولى في آسيا والشرق الأوسط، وسباق الدراجات الهوائية على الثلج.

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