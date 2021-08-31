القايد يبث الفرح من طوكيو.. ميدالية جديدة في الألعاب البارالمبية

المصدر: جوني جبور ■ دبي

توّج البطل الذهبي محمد القايد، أمس، بالميدالية البرونزية في سباق 100 متر مضمار للكراسي المتحركة، مهدياً الإمارات أولى ميدالياتها في بارالمبية «طوكيو 2020» المقامة حالياً في العاصمة اليابانية حتى الخامس من سبتمبر المقبل، ليرفع القايد رصيد رياضة أصحاب الهمم الإماراتية إلى الميدالية الـ20 بتاريخ المشاركات في الدورات البارالمبية بواقع أربع ذهبيات، و10 فضيات، وستة برونزيات، وذلك منذ الميدالية الأولى في دورة سدني 2000. وأضاف القايد على صعيده الشخصي، الميدالية الرابعة في مسيرته بالدورات البارالمبية، بعد تتويجه بفضية وبرونزية سباقي 800 و100 متر في دورة لندن 2012، التي أتبعها بذهبية سباق 800 متر في ريو دي جانيرو 2016.

كما تعد برونزية القايد، السادسة بتاريخ رياضيي أصحاب الهمم الإماراتيين في المشاركات أجمع بالدورات البارالمبية، في سجل يحفل فيه رياضيو الدولة، برصيد الذهب في أربع مناسبات، إذ بجانب ذهبية القايد في 800 متر، تحفل مسيرة الرباع الذهبي محمد خميس بحصد ميداليتين ذهبيتين، جاءت الأولى في أثينا 2004 في وزن 97 كيلوغراماً، والثانية في ريو دي جانيرو 2016 في وزن 88 كيلوغراماً، كما سبق لخميس حصد فضية دورة بكين 2008.

وتتكامل الرباعية الذهبية مع الرامي عبدالله سلطان العرياني، والتي توج بها في لندن 2012، قبل أن يضيف العرياني إنجازاً جديداً في مسيرته بانتزاعه دفعة واحدة لثلاث ميداليات فضية جاءت في ريو دي جانيرو 2016.

بدورها، نجحت الرياضة النسائية، في دخول السجلات التاريخية لدورات الألعاب البارالمبية، بعد أن سجلت دورة ريو دي جانيرو الأخيرة في 2016، إحراز سارة الجنيبي أول ميدالية نسائية إماراتية بتاريخ الألعاب، بنيلها برونزية مسابقة دفع الجلة في فئة «إف 33»، قبل أن تتبع في اليوم التالي، بانتزاع لاعبة المنتخب الوطني، سارة الجنيبي لفضية مسابقة دفع الجلة وإنما في فئة «إف 32».

تاريخياً، بدأت المشاركة الإماراتية في «البارالمبية» عام 1992، وذلك في دورة برشلونة، حين مثل علي سيف الدولة وحيداً بالمشاركة في رفعات القوة، قبل أن تشهد دورة أتلانتا في 1996، مشاركة خمسة رياضيين دون أن يصيبوا النجاح، لتحمل سيدني 2000 البصمة الأولى، بصعود رياضيي الدولة لمنصات التتويج، بنيل أربع ميداليات، منها فضية وبرونزية لأحمد سيف زعل كأول رياضي إماراتي يتوج بالميداليات البارالمبية، قبل أن يضيف عبيد سبيت وحميد حسن مراد الفضيتين الثالثة والرابعة، وجميعها جاءت في منافسات ألعاب القوى.

حصاد رياضة أصحاب الهمم الإماراتية في الدورات البارالمبية السابقة:

سيدني 2000 (4 ميداليات ملونة)

ذهب: -

فضة: 3

برونز: 1

أثينا 2004 (4 ميداليات ملونة)

ذهب: 1

فضة: 1

برونز: 2

بكين 2008 (1 ميدالية ملونة)

ذهب: -

فضة: 1

برونز: -

لندن 2012 (3 ميداليات ملونة)

ذهب: 1

فضة: 1

برونز: 1

ريو دي جانيرو 2016 (7 ميداليات ملونة)

ذهب: 2

فضة: 4

برونز: 1

القايد: إهداء للقيادة الرشيدة وشعب الإمارات

عزالدين جادالله ■ طوكيو / أهدى البطل البارالمبي محمد القايد الإنجاز إلى القيادة الرشيدة وإلى شعب الإمارات، مشيراً إلى أن دعم القيادة الرشيدة لأصحاب الهمم كان خير دافع لهم لمضاعفة الجهد وبلوغ منصات التتويج.

وقال في تصريحات صحافية: «لم تكن المسابقة سهلة نظراً لجائحة كورونا وفترة الإعداد وتغيير الكرسي المتحرك الذي اعتدته في السنوات الأربع الماضية، وسأعمل على مضاعفة الجهد في السباقات المتبقية في نسخة طوكيو لرفع علم الدولة عالياً خفاقاً في سماء اليابان».

وكان آخر إنجازات بطلنا البارالمبي محمد القايد ثلاث ميداليات في بطولة العالم لألعاب القوى 2019 «ذهبية وفضية وبرونزية».

الهاملي: شكراً نهيان بن مبارك

شكر محمد الهاملي رئيس البعثة الإماراتية في طوكيو، الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، لتواصله مع البعثة في اليابان وحرصه على تهنئتهم بإنجاز محمد القايد، مشيراً إلى أنه دائم الحرص على الوقوف مع أصحاب الهمم وتقديم الدعم لهم.

وقال: «إن الإنجازات التي تحققت ثمرة دعم القيادة الرشيدة غير المحدود لأصحاب الهمم، ما كان له المرود الإيجابي على مسيرتهم ليصعدوا إلى منصات التتويج».

مشاركة تاريخية للمطيوعي

يدشن البطل أحمد المطيوعي مشاركته اليوم كأول إماراتي من أصحاب الهمم يشارك في لعبة الدراجات الهوائية «باراسيكل» في الألعاب البارالمبية، عندما يقارع نخبة من الأبطال العالميين في «سباق ضد الساعة».

ويطمح المطيوعي إلى نيل الخبرة والاحتكاك في هذا المحفل، خصوصاً أنه يمتلك العديد من الإنجازات حيث سبق وأن تم تصنيفه في «فئة سي 2» كلاعب دولي من قبل الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية.

• 20 ميدالية حصلت عليها الإمارات في تاريخ الدورات البارالمبية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news