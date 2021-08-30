متفرقات.. «اتحاد الأجسام» يزوّد رياضيي مصارعة الذراعين بآخر التحديثات

المصدر: محمد فاضل ■ دبي

دشن اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، أمس، دورة مصارعة الذراعين الأولى لتطوير المدربين والمحكمين والإداريين بمقر الاتحاد في دبي، على أن يقام الجانب العملي في «بينوش جيم» تمهيداً لتنظيم بطولة تحدي الفجيرة بمصارعة الذراعين يومي 21 و22 سبتمبر المقبل في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة. ويشرف على تقديم المحاضرات عضو الاتحاد فيصل الزعابي، ورئيس الاتحاد العربي لمصارعة الذراعين اللبناني كريم العنداري، بحضور 40 مشاركاً. من جانبه، أكد الزعابي لـ«الإمارات اليوم» أن الدورة الحالية تقام بتوجيهات رئيس مجلس الإدارة الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي لتزويد الرياضيين بكل ما هو جديد عن رياضات الاتحاد كافة، وأنها ستُقام بمراعاة الإجراءات الاحترازية المعتمدة وسيتم خلالها شرح التحديثات المعتمدة كافة في اللعبة على المستوى العالمي وأسلوب التعامل معها.

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