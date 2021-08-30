اللجنة الأولمبية تعترض على «طريقة الانتخابات» في اتحاد كرة الطاولة

المصدر: أحمد طارق ■ دبي

اعترضت اللجنة الأولمبية الوطنية على قرار الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد كرة الطاولة، باعتماد آلية عقد انتخابات الاتحاد وفقاً للنظام الأساسي السابق، بعدما رفضت الجمعية الآلية التي تم اعتمادها في النظام الأساسي الجديد المخصص للفترة الانتخابية 2020-2024.

وعقد اتحاد كرة الطاولة، أول من أمس، الجمعية العمومية غير العادية بحضور ممثلي 14 نادياً، هم خليفة موسى (النصر)، محمد العامري (الوصل)، ماجد سلطان (شباب الأهلي)، أحمد عبدالرحمن الملا (الشارقة)، سالم سيف الكتبي (الذيد)، خالد مراد الرئيسي (خورفكان)، سيف غدير الكتبي (المدام)، حران الجزيعي (البطائح)، عبدالله سعيد (التعاون)، علي العبدولي (العروبة)، إبراهيم القحطاني (دبا الحصن)، حليمة الرئيسي (الشارقة الرياضي للمرأة)، محمد المزروعي (مسافي)، وعبدالكريم الزرعوني (العربي)، بينما تغيب ممثلو ثلاثة أندية هي دبا الفجيرة وعجمان وفلج المعلا.

ووافق 11 نادياً على اعتماد البند السابع للمادة الـ65 في الباب الخامس الخاص بانتخابات اتحاد كرة الطاولة، والذي ينص على: «يختار الرئيس الفائز في الانتخابات خمسة أعضاء مجلس إدارة، إضافة إلى عنصر نسائي من إجمالي عدد المرشحين من قبل أعضاء الجمعية العمومية»، وهي أندية النصر، شباب الأهلي، الشارقة، الذيد، خورفكان، المدام، البطائح، التعاون، دبا الحصن، الشارقة لرياضة المرأة ومسافي، بينما رفضت اللجنة الأولمبية قرار الجمعية العمومية غير العادية إلى جانب ثلاثة أندية هي الوصل والعروبة والعربي.

في المقابل، ناقشت الجمعية العمومية 86 مادة للنظام الأساسي الجديد لاتحاد كرة الطاولة، إذ اعتمدت أغلبية المواد باستثناء تعديلات طفيفة كان أبرزها إلغاء الغرامة التي يتم توقيعها على النادي الذي يتغيب عن حضور الجمعية العمومية، للمرة الأولى والاكتفاء بتوجيه إنذار للنادي، كما تم تقليص الغرامة من 5000 إلى 3000 درهم، في حال تغيب النادي نفسه للمرة الثانية عن حضور الجمعية العمومية، وتقليص الغرامة من 10 آلاف إلى 5000 في المرة الثالثة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news