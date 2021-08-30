داود علي: الحُكم على كلباء متسرّع.. انتظروا «النمور» بعد عودة الدوري

المصدر: سيد مصطفى ■ دبي

اعتبر لاعب اتحاد كلباء، داود علي، الحكم على فريقه في أول جولتين من دوري أدنوك للمحترفين «متسرعاً»، مؤكداً أن فريقه (النمور) سيظهر بصورة قوية ومؤثرة في المسابقة عقب التوقف.

ولم يتمكن اتحاد كلباء من الفوز في أول مباراتين، إذ خسر من الشارقة بهدف دون رد، وتعادل على ملعبه مع الجزيرة من دون أهداف.

وقال داود علي: لـ«الامارات اليوم»، «من الظلم أن نُقيم اتحاد كلباء أو غيره من باقي الفرق في أول جولتين، المسابقة مازالت في بدايتها والفرق بحاجة لبعض الوقت للانسجام واكتساب جاهزية المباراة».

مضيفاً: «في الموسم الماضي، لم يتمكن اتحاد كلباء من حصد أي نقطة في أول جولتين، وبعد ذلك انطلق وحقق نتائج مميزة جعلته هو الحصان الأسود للمسابقة، ونحن قادرون على أن نفعل هذا الأمر، ونعد أن تكون انطلاقتنا من الجولة الثالثة».

ويستقبل اتحاد كلباء، عجمان في الجولة الثالثة من دوري أدنوك في 11 سبتمبر المقبل.

وتابع داود علي: «أتعجب ممن انتقدوا نتائج اتحاد كلباء في الجولتين الماضيتين، رغم أننا واجهنا الفريقين المتوجين باللقب في آخر نسختين، في مباراة الشارقة كنا نداً قوياً لهم ولم يتمكنوا من الفوز علينا سوى بهدف واحد فقط، وفي مباراة الجزيرة استطعنا أن نُقدم أداء قوياً وضاع منا العديد من الفرص التي كانت كفيلة بالفوز بالنقاط الثلاث».

وأشار: «ما يُحسب للجهاز الفني واللاعبين أن الفريق استطاع أن يتماسك بشدة في تلك المواجهات، وهو ما يبشر بمستقبل مميز للفريق».

وعن أسباب غيابه عن مباراتي اتحاد كلباء في الدوري، قال داود علي: «أنا جاهز من الناحية الفنية والبدنية وقرار إشراكي في المباريات هو أمر يخص الطاقم الفني، من جانبي اعتدت أن أقوم بعملي في التدريبات وأكون جاهزاً في أي وقت للمشاركة في المباريات إذا ما رأى الجهاز الفني ذلك».

وأضاف: «أحرص في مثل هذه الفترات التي لا أشارك فيها بالمباريات على التدريب بشكل منفرد، إلى جانب التدريبات الجماعية مع الفريق للحفاظ على لياقتي البدنية وحتى أكون جاهزاً كما قلت للمباريات».

عنصر الخبرة في اتحاد كلباء

يُعد داود علي (37 عاماً)، واحداً من عناصر الخبرة في دوري أدنوك للمحترفين، إذ يخوض موسمه الرابع مع اتحاد كلباء قادماً إليه من شباب الأهلي.

واستطاع اللاعب أن يقود النمور لأبرز مواسمه، عندما احتل المركز الثامن بفارق نقطة واحدة عن الوصل.

وتمسكت إدارة كلباء ببقاء داود علي لموسم جديد سعياً لوجود عناصر الخبرة في الفريق، إلى جانب مجموعة اللاعبين الشبان الذين تم تصعيدهم من قطاع الشباب أو اللاعبين الجدد الذين تم التعاقد معهم أخيراً.

• 11 سبتمبر، موعد مباراة اتحاد كلباء مع عجمان في الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين.

• 4 مواسم، يظهر فيها داود علي بقميص اتحاد كلباء في دوري المحترفين، قادماً من شباب الأهلي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news