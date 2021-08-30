%60 نسبة حضور جمهور الأبيض أمام لبنان.. والتذاكر إلكترونياً

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلن اتحاد كرة القدم بدء طرح تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام منتخب لبنان، التي ستقام الخميس المقبل، على استاد زعبيل بنادي الوصل، ضمن الجولة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 لحساب المجموعة الأولى، مشيراً إلى أن بإمكان الجماهير شراء تذاكر المباراة إلكترونياً عبر موقع شركة «بلاتينيوم ليست».

وقال اتحاد الكرة في بيان، أمس: «بحسب البروتوكول الصحي المعتمد، سيكون الحضور متاحاً بنسبة 60% من السعة المتاحة للملعب، وذلك لمن يُظهر عبر تطبيق «الحصن» حصوله على الجرعة الثالثة من اللقاحات المعتمدة بالدولة، أو من لم يُكمل ستة أشهر من حصوله على الجرعة الثانية، مع إبراز نتيجة الفحص السلبية (PCR) لمدة لا تتجاوز 48 ساعة من تاريخ المباراة، وضرورة الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامات، والتباعد الجسدي، علماً بأن الفئة العمرية المشمولة بالحضور هي 16 عاماً وما فوق».

وأكد الاتحاد أن بإمكان الجماهير شراء تذاكر المباراة إلكترونياً عبر موقع شركة «بلاتينيوم ليست»، وتراوح أسعارها بين 20 و300 درهم، بواقع 20 درهماً للدرجة الثانية، و75 درهماً للدرجة الأولى، و300 درهم للمقصورة الرئيسة.

من جهته، عقد اتحاد كرة القدم، بمقره في بدبي، اجتماعاً تنسيقياً ثانياً مع منسقي الجماهير وروابط المشجعين لبحث الترتيبات النهائية للمؤازرة الجماهيرية للأبيض، بحضور سالم النقبي رئيس قسم الإعلام بالاتحاد المسؤول الإعلامي للمنتخبات الوطنية، والرائد أحمد الحداد ممثل الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في شرطة دبي.

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