نادي الإمارات يستقبل اثنين من كبار أقطابه

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■ رأس الخيمة

استقبل مجلس إدارة نادي الإمارات، كلاً من عبدالله علي الشرهان عضو المجلس الوطني السابق، ومحمد عبدالله أحمد فارس وكيل وزارة التربية والتعليم المساعد للإدارة التربوية سابقاً، وهما من كبار أقطاب النادي الداعمين للرياضة والرياضيين.

وأكد المركز الإعلامي للنادي أنه كان في مقدمة المستقبلين رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات، يوسف البطران، وبحضور النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة وليد عبد الكريم، والأعضاء: خلف بن عنبر، وسعيد مصبح، وعارفة الفلاحي، وجمال القرصي، وباسم الشامسي، ومنصور حسين، وشيخة آل علي.

وتناول اللقاء الوقوف على أنشطة النادي والاطلاع على أهدافه ورؤيته المستقبلية، كما دار حوار حول أهمية تعويد الشباب الرياضي على السلوكيات التي تبرز اسم النادي وترتقي به أمام الأندية الأخرى.

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