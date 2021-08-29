اتحاد كلباء بطلاً لكأس النخبة في كرة الصالات

المصدر: محمد فاضل ■ الشارقة

توّج فريق اتحاد كلباء، أول من أمس، بطلاً لكأس النخبة تحت 22 سنة لكرة الصالات، بعد فوزه على النصر (3-1)، وسجل أهداف أتحاد كلباء عبدالله عبدالمجيد (هدفان) وجمعة علي، بينما سجل للنصر البرازيلي لوكاس اندري.

وجرت مراسم التتويج في صالة نادي المدام، بحضور نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي رئيس اللجنة التنفيذية لكرة الصالات، عبدالملك جاني، ورئيس مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء، الدكتور خالد مطر الزعابي، وعدد من القيادات الرياضية، ويعد اللقب هو الثاني لاتحاد كلباء في الصالات، بعد فوزه بكأس الاتحاد في موسم 2014 - 2015.

وبارك نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي رئيس اللجنة التنفيذية لكرة الصالات، عبدالملك جاني، لنادي اتحاد كلباء فوزه بالبطولة ولنادي النصر على الأداء المميز والمنافسة القوية بين الفريقين، واصفاً البطولة بالمهمة، كونها تعد حلقة وصل لتواصل الأجيال في اللعبة، وأشاد بدور مجلس الشارقة الرياضي في دعم ورعاية اللعبة في ظل التعاون القائم مع اتحاد كرة القدم.

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