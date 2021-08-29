9 محترفين وخبرة هاشيك أبرز أسلحة «رجال الأرز» لمواجهة الإمارات

المصدر: أحمد طارق ■ دبي

يخوض المنتخب الوطني لكرة القدم مواجهة مهمة في بداية مشوار الفريق بالمرحلة الثالثة لتصفيات كأس العالم 2022 عندما يلتقي مع منتخب لبنان في الجولة الأولى ضمن مباريات المجموعة الأولى، الخميس المقبل، على استاد الوصل في زعبيل، ورغم صعوبة مهمة «رجال الأرز» في المجموعة التي تضم منتخبات كوريا الجنوبية وإيران والعراق وسورية، فإن الفريق يراهن على خبرة المدرب التشيكي إيفان هاشيك وانضمام تسعة لاعبين محترفين إلى القائمة لخوض الجولتين الأولى والثانية في التصفيات أمام كل من الإمارات وكوريا الجنوبية.

ويمتلك المدرب هاشيك خبرة كبيرة في الكرة الإماراتية، إذ بدأت علاقته مع الأندية في الدولة بتوليه تدريب الوصل في 2005، بينما قاد شباب الأهلي باسمه السابق (الأهلي) مرتين: الأولى في 2007 إلى 2009 وحقق إنجازات رائعة أبرزها الفوز بلقبي الدوري وكأس رئيس الدولة إلى جانب التأهل إلى كأس العالم للأندية، أما المرة الثانية ففي 2011، بينما تولى المدرب التشيكي تدريب الفجيرة مرتين: الأولى في 2014 إلى 2016 والثانية في 2018 إلى 2020، كما تولى تدريب الإمارات في موسم 2016-2017.

وأعلن هاشيك الذي تم تعيينه في شهر يوليو الماضي عن قائمة «رجال الأرز» التي ضمت 22 لاعباً هم: علي ضاهر وعلي السبع ومصطفى مطر وهادي مرتضى وقاسم الزين ومحمد الحايك وحسين مرتضى وعباس عاصي ونور منصور ومحمد زين طحان وحسين زين ويوسف بركات وحسن سرور ووليد شور وزين فران ومحمد حيدر ومهدي زين وحسن شعيتو (موني) وماجد عثمان وهلال الحلوة وكريم درويش ومحمد قدوح، بينما يراهن المدرب التشيكي على تسعة لاعبين محترفين هم: لاعب النصر السابق جوان الأومري (أف.سي طوكيو الياباني)، جورج ملكي (اسكيلستونا السويدي)، روبرت ملكي (الشحانية القطري)، باسل جرادي (أبولون ليماسول القبرصي)، حسن سعد «سوني» (الوحدات الأردني)، نادر مطر (معيذر القطري)، ربيع عطايا (كيداه الماليزي)، عمر شعبان بوغيل (سوتون يونايتد الإنجليزي)، والاسم الجديد هادي غندور (21 عاماً) مهاجم تشارلتون أثلتيك الإنجليزي.

واستعد منتخب لبنان مبكراً لمواجهة المنتخب الوطني، بخوض الفريق معسكراً مغلقاً في دبي منذ 23 أغسطس الماضي، إذ خاض «رجال الأرز» آخر تجاربه الودية، أول من أمس، بفوزه على الفجيرة بهدفين دون رد أحرزهما حسن شعيتو.

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