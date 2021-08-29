شهد خميس تهدي «ملاكمة الإمارات» ميدالية جديدة في بطولة آسيا

المصدر: محمد فاضل ■ دبي

أضافت الملاكمة المواطنة شهد خميس ميدالية برونزية جديدة للدولة في بطولة آسيا للشباب والناشئين لكلا الجنسين، التي ينظمها اتحاد الملاكمة بالتعاون مع الاتحادين الآسيوي والدولي في فندق لو ميريديان المطار في دبي.

وفقدت شهد خميس فرصة المنافسة على ميدالية ذهبية بعد أن خسرت، أول من أمس، أمام الكازاخستانية دانا ديداي بوزن 75 كيلوغراماً لتكتفي بالميدالية البرونزية، إذ تفوقت اللاعبة الكازاخستانية بفارق الخبرة لمشاركاتها الدولية العديدة.

وكان منتخب الملاكمة قد فاز يوم الخميس الماضي بأول ميدالية برونزية عن طريق اللاعبة جواهر غريب في وزن 46 كيلوغراماً.

وقالت شهد خميس لـ«الإمارات اليوم»: «سعادتي كبيرة بالميدالية البرونزية، وأتطلع لأن تكون حافزاً كبيراً لي ولجميع البنات وسأجتهد على أن تكون محطة لمستقبل رياضي أفضل، وسأتدرب بشكل أفضل من أجل إنجازات أخرى». وقدمت شكرها لاتحاد الملاكمة ولنادي الفجيرة للفنون القتالية وعائلتها والمدير الفني محمد مصبح وجهازه الفني للدعم الذي أوصلها لهذا المستوى، وهم المدربون إحسان محمدوف وقاسم البارود وعادل العشري.

من جهة أخرى، تنطلق اليوم المباريات النهائية للناشئين لكلا الجنسين بإقامة 26 نزالاً، بينما سيُقام يوم غدٍ نهائيات الشباب والشابات بإقامة 25 نزالاً.

وتترقب الإمارات ثلاث ميداليات أخرى إحداها برونزية للملاكم جاسم النقبي، ويعتمد نيله الميدالية البرونزية على فوز الملاكم القرغيزي بالذهبية حسب لوائح البطولة.

بينما ستخوض كل من رحمة المرشدي ومريم عادل مباراتيهما النهائيتين وتترقبان إحدى الذهبيتين أو الفضيتين. وتتصدر كازاخستان عدد المباريات النهائية التي سيشارك فيها لاعبوها في منافسات الناشئين بواقع 17 نهائياً مقابل 16 لصالح أوزبكستان و12 للهند، وبواقع نزال واحد لكل من منغوليا وطاجيكستان والنيبال، ويعد منتخب العراق هو المنتخب العربي الوحيد الذي وصل لاعبه عباس قاسم لنهائيات الناشئين.

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