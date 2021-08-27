الإعلان عن قائمة المنتخب الإماراتي لمواجهة لبنان وسورية في تصفيات المونديال

المصدر: منصور السندي - دبي

يدشن المنتخب الوطن لكرة القدم اليوم معسكره الداخلي في دبي ضمن المرحلة الثانية لبرنامج تحضيراته لمباراتيه المرتقبتين أمام منتخبي لبنان وسورية المقررتين يومي الثاني والسابع من الشهر المقبل في الجولتين الأولى والثانية لحساب المجموعة الأولى في الدور النهائي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 ، إذ سيواجه المنتخب اللبناني على استاد زعبيل بنادي الوصل فيما يلتقي نظيره المنتخب السوري في العاصمة الأردنية عمان، إذ اعلن الجهاز الفني للمنتخب بقيادة الهولندي مارفيك اختيار 27 لاعبا في القائمة النهائية من أصل 31 لاعبا كان قد تم اختيارهم في القائمة الموسعة التي تم الإعلان عنها أخيراً، فيما استعبد المدرب أربعة لاعبين هم سعيد أحمد وعبد الله النقبي ويحيى الغساني وعلي صالح.

وجاء اختيار اللاعبين في القائمة الجديدة بعدما شاهد مدرب المنتخب مستويات اللاعبين في الجولتين الأولى والثانية لدوري أدنوك الذي انطلق أخيرا. إذ حرص مارفيك على اختيار العناصر الأكثر جاهزية من خلال متابعة الجهاز الفني لهم.

وسيؤدي المنتخب تدريباته اليومية على الملعب الفرعي لنادي الوصل وفقا للبرنامج المعتمد من قبل لجنة المنتخبات والشؤون الفنية ، علما أن المنتخب كان قد خاض معسكرا خارجيا في صربيا ضمن المرحلة الأولى لبرنامج الاعداد

وضمت القائمة النهائية اللاعبين: علي خصيف ، فهد الظنحاني ، عادل الحوسني ، محمد الشامسي ، بندر الإحبابي ، شاهين عبدالرحمن ، وليد عباس ، محمود خميس ، محمد برغش ، خليفة الحمادي ، حسن المحرمي ، الحسن صالح ، محمد العطاس ، ماجد حسن ، علي سالمين ، عبدالله رمضان ، أحمد برمان ، عبدالله احمد ، فابيو دي ليما ، خلفان مبارك ، خليل الحمادي ، محمد جمعة ، طحنون الزعابي ، كايو كانيدو ، زايد العامري ، علي مبخوت و سبيستيان تيغالي .

وقال اتحاد الكرة في بيان صحافي "أنهى أعضاء الجهاز الفني والإداري واللاعبين كافة الإجراءات الطبية المتبعة في البروتوكول الطبي من فحوصات ومسحات وغيرها قبل الدخول في المعسكر".

وتلاحظ أن قائمة المنتخب لم تشهد أي تغييرات جديدة أو دخول وجوه جديدة ، إذ أنه باستثناء سعيد أحمد فقد استقر المدرب مارفيك على العناصر التي شارك مع المنتخب خلال المرحلة الأولى من التصفيات المؤهلة للمونديال.

ويعول مارفيك على هذا المعسكر ضمن المرحلة الثانية والأخيرة في تجهيز لاعبيه بشكل جيد من الجوانب كافة لاسيما أن المنتخب سيواجه تحديات كبيرة في المرحلة المقبلة ما يتطلب أن يكون جميع اللاعبين في أقصى درجات الجاهزية الفنية والبدنية والمعنوية.

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