النصر يكشر عن أنيابه في الجولة الثانية للدوري الإماراتي (صور)

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

حقق النصر أولى انتصاراته في دوري أدنوك للمحترفين بتغلبه على العروبة، اليوم الخميس، بخماسية نظيفة، في الجولة الثانية، فيما مني العروبة بالهزيمة الثقيلة الثانية بعددما سقط في الأولى برباعية أمام الوحدة.

وأحرز أهداف النصر تيغالي هدفين في الدقيقتين (4 و41)، والبرازيلي ليما (39)، والبرتغالي توزي (92)، ولاعب الرأس الأخضر ريان مينديز (94).

ونجح «العميد» في تحقيق فوز مريح منذ بداية المباراة وأمام فريق استسلم في الشوط الأول، ليصالح جماهيره مؤقتاً بعدما كان قد ظهر بشكل سيئ في الجولة الأولى التي خسرها أمام عجمان بثلاثية.

وبدأ النصر المباراة بهدف مبكر في الدقيقة الرابعة بتمريرة من مينديز، إلى تيغالي الذي سدد الكرة ببراعة في المرمى، واستثمر الفريق تمريرات ضياء سبع ليحرز هدفين الأول (39) من تمريرة عرضية ارتقى لها المدافع البرازيلي ليما برأسه وأسكنها الشباك، وبعدها أحرز تيغالي الهدف الثالث والثاني له بتمريرة من ضياء سبع، داخل منطقة الجزاء (41).

وفي الشوط الثاني، اعتمد العروبة على الهجمات المرتدة التي أحرز منها هدفاً عن طريق النيجيري كنجسلي، ولكن حكم المباراة احتسب الكرة لمسة يد حيث اعتمد على يده من أجل تخطي مدافع النصر.

وقام مدرب النصر بإجراء عدد كبير من التغييرات في الشوط الثاني بالدقائق الأخيرة لراحة لاعبيه خصوصاً الأجانب وإعطاء الفرصة للاعبين الجدد والصاعدين عقب تأكده من الفوز بالمباراة، وأثبت البدلاء نجاحهم بعدما زاد النصر من غلته التهديفية بإحراز هدفين عن طريق رأسية البرتغالي توزي (92)، وأكمل ريان مينديز خماسية النصر (94) بخطأ من حارس المرمى سددها اللاعب في المرمى الخالي.

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