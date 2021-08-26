تحديد توقيت مباراة المنتخب الإماراتي ولبنان في تصفيات كأس العالم

المصدر: منصور السندي - دبي

حدّد اتحاد كرة القدم الساعة 20:45 من مساء يوم الثاني من سبتمبر المقبل، موعداً لمباراة المنتخب الوطني مع نظيره المنتخب اللبناني، على استاد زعبيل بنادي الوصل في دبي، في بداية مشوار المنتخبين، ضمن الدور النهائي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، علماً أن المنتخب يلعب ضمن المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبه منتخبات كوريا الجنوبية وإيران والعراق وسورية.

وقال اتحاد كرة القدم على صفحته الرسمية عبر «توتير»: «موعدنا في استاد زعبيل يوم الثاني من سبتمبر»، ووجه رسالة إلى الجمهور الإماراتي بأهمية الدعم الجماهيري للمنتخب في المدرجات ودوره المؤثر في بث الحماس ورفع الروح المعنوية للاعبين في الملعب لاسيما أن الأبيض يواجه تحديا كبيرا خلال هذه التصفيات بضرورة حصد بطاقة التاهل لنهائيات كأس العالم وتكرار سيناريو عم 90 عندما تأهل إلى مونديال إيطاليا لأول مرة في تاريخ كرة الإمارات.

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