أول نادي اسثماري على مستوى الامارات ينضم لدوري الأولى

المصدر: محمد فاضل-دبي.

اعلن نادي «غلف إف سي» لكرة القدم عن مشاركته في الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى، وذلك بعد استيفائه للمتطلبات المطلوبة من قبل اتحاد كرة القدم باعتباره بطل دوري الدرجة الثانية للعام الماضي. ويعد «غلف إف سي» اول نادي استثماري على مستوى الدولة ينضم لدوري الهواة.

وكشف النادي عن مجلس الادارة الجديد برئاسة أحمد الطواش ويضم كل من الاعضاء: خالد نقي وعمر المرزوقي ومحمد النقبي وروضة المزروعي وعبد الله عمر عضوا ومديرا للنادي بينما سيكون رئيس النادي احمد نقي.

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