الفجيرة تستأنف النشاط الرياضي بتنظيم «دولية بناء الأجسام»

المصدر: محمد فاضل ■ الفجيرة

تستأنف إمارة الفجيرة النشاط الرياضي تزامناً مع مرحـــــلة التعـــــافي من جائحة كورونا (كوفيد-19)، إذ تنظم النسخة 21 من بطولة تحدي الفجيرة لبناء الأجسام والفيزيك والكلاسيك، خلال الفترة من 21 إلى 24 سبتمبر المقبل، بمجمع زايد الرياضي في الفجيرة بحضور جماهيري بنسبة 50%.

أعلن عن ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي أقيم أمس بفندق نوفوتيل في الفجيرة بحضور الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، ومدير دائرة الصناعة والاقتصاد رئيس اللجنة المنظمة محمد عبيد بن ماجد، وممثل الهيئة العامة للرياضة في المنطقة الشرقية عبدالعزيز بوهندي، ومدير البطولة خليل معروف، وعضو اتحاد اللعبة فيصل الزعابي.

من جانبه قال الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي: «استطاعت دولة الإمارات بفضل رؤية القيادة الرشيدة التعافي من تداعيات فيروس (كوفيد-19)، ونتقدم بالشكر الى خط الدفاع الأول وفريق العمل الذي مهد لسلامة وصحة مجتمع الإمارات، ونحن في اتحاد بناء الأجسام وفي أسرة بطولة الفجيرة الدولية لبناء الأجسام نشعر بسعادة كبيرة لتدشين العمل مجدداً، لتنظيم نسخة جديدة للبطولة التي انطلقت منذ 21 عاماً، وتخرج منها الكثير من الأبطال، ومهدت لتستضيف الفجيرة بطولة العالم وبطولة العرب سابقاً، ما يعد اعترافاً بمكانتها الرائدة في دعم تطور رياضة بناء الأجسام».

من جانبه أكد عضو اتحاد الإمارات لبناء الأجسام فيصل الغيص الزعابي، أنه سيتم تنظيم أول بطولة في مصارعة الذراعين تحت إشراف الاتحادين الدولي والعربي تزامناً مع البطولة في 22 سبتمبر المقبل، وسيتم اختيار أبرز لاعبي الإمارات لضمهم إلى المنتخب في وزن 85 كيلوغراماً والوزن المفتوح، كما سينظم الاتحاد دورة للمحكمين والمدربين لشرح التفاصيل كافة.

من جانبه قال رئيس اللجنة المنظمة، لـ«الإمارات اليوم»: «سعداء بإقامة هذه البطولة التي سيشارك فيها 400 لاعب من مختلف الجنسيات، وسيتم الاستعانة بمحكمين دوليين من خارج الدولة، إضافة الى محكمي الإمارات الدوليين، ليصبح العدد الإجمالي 26 حكماً دولياً».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news