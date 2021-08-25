ماذا يفعل عجمان أمام شباب الأهلي من دون «لياندرو»

المصدر: سيد مصطفى ■ دبي

ماذا سيفعل عجمان عندما يحل ضيفاً على شباب الأهلي، عند الـ7:15 من مساء اليوم، على استاد راشد، في افتتاح المرحلة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم؟

سؤال أصبح يشغل بال كل عشاق البرتقالي، بعد التأكد من عدم مشاركة نجمه الأول، البرازيلي لياندرو في المباراة، لوجود بند في عقد شباب الأهلي مع عجمان، بخصوص إعارة اللاعب لمدة موسم واحد، يمنع مشاركته في أي مباراة رسمية تجمع الفريقين في المسابقات المحلية.

وكانت إدارة عجمان قد حاولت التواصل مع نظيرتها في شباب الأهلي، بشأن السماح بمشاركة لياندرو في مباراة اليوم، إلا أن جميع المحاولات قد باءت بالفشل.

وتحول لياندرو، إلى بطل لدى جماهير عجمان، بعد أن نجح اللاعب في تسجيل هدف في شباك الفجيرة في الموسم الماضي، قبل أربع دقائق من نهاية المباراة، وهو الهدف الذي فاز به عجمان، وضمن على إثره البقاء في المحترفين.

وعاد لياندرو للتوهج في أولى مباريات عجمان بالجولة الماضية، عندما صنع ثلاثة أهداف لزميليه مينا وفراس بالعربي، ليُحقق البرتقالي فوزاً غير متوقع على النصر بثلاثية نظيفة.

وبدا على مدرب عجمان، الصربي غوران، التأثر لغياب لياندرو، الذي يمثل ورقة هجومية مؤثرة في طريقة اللعب التي يعتمد عليها في المباريات، معلقاً على استبعاد اللاعب بقوله: أتمنى أن يُلغى بند عدم مشاركة أي لاعب مُعار ضد ناديه السابق، ويُفتح أمامه الباب للمشاركة في جميع المباريات، سنفتقد اليوم لياندرو، وهو لاعب مهم، ولكننا نعول على البديل الذي سنختاره ليقوم بالعمل الذي سبق أن قام به لياندرو في مباراة النصر.

في المقابل، يأمل شباب الأهلي مواصلة انتصاراته، تحت قيادة مدربه مهدي علي، الذي حقق رقماً جديداً، عندما حافظ على سجله خالياً من الهزائم على مدار 27 مباراة في كل المسابقات المحلية، وهو رقم بات يُشكل ضغطاً على جميع منافسيه.

وعلى الرغم من أن شباب الأهلي لم يتمكن من إكمال ملف لاعبيه الأجانب، إلا أن الفريق استطاع أن يُحقق المطلوب منه في مباراة الإمارات، وفاز بهدف حمل توقيع ماجد حسن.

وسيواصل عموري، الذي يخضع لبرنامج تأهيلي، غيابه عن الظهور في مباريات شباب الأهلي ضد عجمان، إذ يتوقع عودته للمباريات عقب انتهاء التوقف، وتحديداً في مباراة العروبة.

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