الوصل يسعى للثأر من خورفكان ومواصلة الانتصارات

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■ دبي

يسعى فريق الوصل إلى الثأر من خورفكان، في المباراة التي تجمعهما اليوم عند الساعة 21:30 مساءً، في الجولة الثانية من دوري المحترفين، بعدما نجح خورفكان من الفوز في آخر مباراة جمعت الفريقين في مايو الماضي، على استاد زعبيل بنتيجة 2-1، وهو ما يعطي أهمية كبيرة للمباراة التي تجمع مدربين صديقين، سبق لهما العمل معاً، هما البرازيليان هيلمان، وكايو زاناردي.

الوصل نجح في تحقيق بداية مثالية بالفوز على بني ياس في أبوظبي، بالجولة الأولى من البطولة، بهدف قاتل في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، أما خورفكان فظهر بشكل جيد في الجولة الأولى في ملعبه، لكنه خسر أمام الزعيم العيناوي بنتيجة 1-3، لذلك ستكون مباراة اليوم فرصة للفريقين لتحقيق طموح مختلف، والبحث عن النقاط الثلاث قبل توقف الدوري.

ولم يخفِ مدرب الوصل، البرازيلي هيلمان، أهمية المباراة، وأكد أنه سبق وعمل مع مدرب خورفكان البرازيلي الآخر كايو، ويعلم ما يقوم به من عمل، وذكر أن الوصل خسر أمام خورفكان الموسم الماضي، وهو ما يعني ضرورة تعويض ذلك في مباراة اليوم.

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