الجزيرة يتفوق «رقمياً» على أندية دوري أدنوك للمحترفين في الجولة الأولى

المصدر: سيد مصطفى ■ أبوظبي

سجّل فريق الجزيرة الأرقام الأعلى والأبرز، في مستهلّ حملة دفاعه عن لقب دوري أدنوك للمحترفين أمام الظفرة، في المباراة التي جمعتهما، أول من أمس، في افتتاح المسابقة، محافظاً على نسق أرقامه في الموسم الماضي.

ونجح الجزيرة في الفوز على الظفرة بهدفين دون رد، حملا توقيع كل من عبدالله رمضان، والوافد الجديد البرازيلي جواو فيكتور سا.

وكشفت إحصاءات رابطة دوري المحترفين أن الجزيرة هو الأعلى في نسبة عدد التمريرات من بين الفرق الـ14 المشاركة في المسابقة، إذ بلغ عدد تمريراته 827 تمريرة، من بينها 482 تمريرة في ملعب المنافس، وبنسبة دقة تجاوزت الـ92%.

وبلغ معدل استحواذ الجزيرة 78%، مقابل 22 % فقط للظفرة، الذي فشل لاعبوه في مجاراة تفوق الجزيرة الذي لعب بأقل مجهود في تلك المواجهة.

كما تفوق الجزيرة في الكرات الطولية على مدار شوطي المباراة، بواقع 38 كرة اقترب نسبة النجاح فيها إلى 79%.

وجاء خلف الجزيرة، شباب الأهلي، بنسبة استحواذ 75%، مقابل 25% لمنافسه الإمارات، وبعدد تمريرات بلغ 533 تمريرة، و169 تمريرة فقط للصقور، فيما بلغت نسبة النصر الذي حل ثالثاً من حيث نسبة الاستحواذ والمُقدّرة بـ72%، مقابل 28% فقط لعجمان، لكن العميد أتى خلف الجزيرة من حيث عدد التمريرات الذي بلغ 569 تمريرة، مقابل 239 للبرتقالي.

ونجح فخر أبوظبي في الحفاظ على شباكه نظيفة، بفضل تألق الحارس علي خصيف، الذي نجح في الاختبارات التي تعرض لها على مدار شوطي المباراة، رغم قلتها.

وبدد الجزيرة المخاوف بشأن مستقبله في دوري أدنوك للمحترفين، ومدى قدرته على المحافظة على اللقب، بعد نتائج الفريق في المباريات الودية التي خاضها استعداداً للموسم الجديد، واقتصار تعاقدات النادي على لاعبين اثنين فقط، أحدهما تم قيده في خانة المُقيم، والآخر هو المحترف البرازيلي جواو فيكتور سا، الذي أثبت أنه سيكون صفقة مهمة في تشكيلة الجزيرة هذا الموسم.

من جانبه، أكد مدرب الجزيرة، مارسيل كايزر، أن فريقه لعب مباراة جيدة ضد الظفرة، وسيطر على كل مجريات اللعب، وفعل اللاعبون ما في وسعهم للفوز بنتيجة اللقاء.

وقال في تصريحات صحافية عقب المباراة: «لطالما كان الفوز مهماً لنا في تلك المرحلة من المسابقة، لعبنا كرة قدم جيدة، على الرغم من أن الفريق وصل حالياً لما يقرب من 60 إلى 70% من جاهزيته الفنية والبدنية، ومسؤوليتي في الفترة القادمة أن يتحسن أداء الفريق».

وأضاف: «أنا سعيد لأننا نجحنا في أول مباراة بأن نحصد النقاط ونفوز، وكان هذا هو المهم لنا في المباراة الافتتاحية، ليحصل اللاعبون على ثقة ومعنويات عالية للمستقبل».

وأشار: «الفوز لن ينسينا أمراً مهماً، هو أنه ينبغي علينا أن نطوّر مستوانا طيلة الموسم، ليس من المنطق أن أطلب من اللاعبين أن يصلوا إلى نسبة 100% من الجاهزية البدنية الآن، وسنضاعف من عملنا في التدريبات، حتى يتحسن الأداء، لكن اللاعبين قدموا كل شيء أمام الظفرة، وأنا فخور بهم».

وحول تقييمه للاعب البرازيلي جواو فيكتور سا، في أول ظهور له بقميص الجزيرة، رد كايزر بقوله: «نعم إنه لاعب جيد، وكما رأيتموه فإنه سجل هدفاً، وعليه التحسن أكثر، إنه جاهز للعب معنا، لقد قام في مجمل الفترات التي لعب فيها بعمل جيد، ونحترم ما قدمه في المباراة».

من جانبه، قال نجم خط وسط الجزيرة عبدالله رمضان، إن النتيجة بالنسبة لفريقه كانت هي الأهم في تلك المرحلة من عمر الدوري.

وأضاف في تصريحات صحافية: «الأداء سيتطور بمرور المباريات، سنحاول في كل مباراة أن نقدم أفضل ما لدينا، لكن الأهم، بحسب وجهة نظري في المباريات الافتتاحية، أن نفوز ونحصد النقاط الثلاث، نحن كلاعبين كنا عازمون على هذا الشيء داخل غرفة تبديل الملابس، ونطمح إلى ذلك في المباراة المقبلة».

فيكتور سا: سعيد بهدفي الأول.. مهمتي أن أساعد الجزيرة على الفوز

أعرب جواو فيكتور سا، عن سعادته بالتسجيل في أول مباراة يلعبها مع الجزيرة، قائلاً في تصريحات صحافية: «مهمتي الأساسية أن أساعد الفريق على تحقيق الفوز في كل مباراة نلعبها، ثم تأتي بعد ذلك الأهداف التي أسجلها كمرحلة ثانية من اهتماماتي، كل الفرق حتماً ستحاول أن تلعب ضد حامل اللقب بأقصى طاقتها، وهذا أمر متوقع، مثلما فعل الظفرة».

وأضاف: «أنا سعيد هنا في نادي الجزيرة، وجدت أفضل ترحيب ممكن أن يحظى به لاعب كرة قدم، وشعرت بأنني وسط عائلتي، الإدارة أحسنت استقبالي، وأيضاً اللاعبون والجهاز الفني، وبفضل هذا الاستقبال شعرت بأنني موجود في هذا النادي منذ فترة طويلة، أنا ممتن للجميع، ودوري أن أرد لهم الجميل داخل أرضية الملعب، وأنا أساعد الفريق على الفوز دائماً».

• 827 تمريرة للجزيرة في مباراة الظفرة، من بينها 482 تمريرة في ملعب المنافس، وبنسبة دقة تجاوزت الـ92%.

• 38 كرة طولية للجزيرة على مدار شوطي المباراة، كانت نسبة النجاح فيها 79%.

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